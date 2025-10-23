Tanques de agua y sistemas de bombeo se compran goteadito: conozca modelos y precios

Suscríbete a nuestros canales

Para garantizar el agua en el hogar, la gente compra tanques y sus implementos, inclusive, los guardan para instalar después, por razones de costos. Comercios ofrecen varios modelos y precios.

En Emprendimiento Ledezma existen varios tipos de tanques, los cilíndricos desde 320 litros (Lts) hasta 1000 Lts que oscilan de $ 79 a $ 140 y son adecuados para apartamentos. Los tanques tipo Vaso, para casas porque se instalan en platabandas, de 250 Lts a 1500 Lts, desde $ 50 a $ 190.

Además, ofrece el tanque australiano desde 500 Lts a 5500 Lts, que cuesta de $ 100 a $ 600, y en versión doble capa (la interna es antibacterial) de 1100 Lts a 5500 Lts, entre $ 200 a $ 700.

Para instalar los tanques se requiere varios implementos como bomba de medio caballo de fuerza (HP) entre $ 50 y $ 120, un press control por $ 35 o de la marca Pedrolo de $ 80 a $ 90, tuberías Pavco o de termofusión. Un tubo Pavco de seis metros cuesta $ 10, “el de termofusión de cuatro metros por $ 10 es el que más se maneja”, dijo el encargado del negocio, Gregory Dávila.

Las conexiones cuestan de $ 1 a $ 4, flanches de $ 3 a $ 7, flotantes según el tanque de ½ pulgada (“), ¾ “ o 1” desde $ 8 a $ 20; filtro de $ 50 a $ 60; llave de paso, según el modelo, de termofusión, ½ “ vale de $ 4 a $ 5; y la pega de $ 3 a $ 6.

Precisó que el tipo de tanque que más compra la gente es el cilíndrico, para apartamentos, “por el racionamiento de agua”.

Foto: José Félix Lara

“Por los costos, compran tanque, compran los implementos y los guardan hasta tener todo, y lo instalan. La gente compra el tanque y lo tiene como reservorio de agua, con una llave; lo llenan con una manguera o lo conectan a tubería”, aseguró.

La supervisora de ventas de Ferretería Hermanos Taboada, Yésica Ramos, indicó que el negocio ofrece tanques cilíndricos para apartamentos de 560 Lts por $ 425, tanques cónicos para casas de 3100 Lts por $ 690.

La instalación se requiere una bomba de medio HP con press control por $ 155, flotantes de $ 15 a $ 20, tuberías de ½ “ por $ 18 o de ¾ “ por $ 22; válvula de ½ “ o ¾ “ por $ 6, llaves de paso entre $ 12 y $ 18.

“Normalmente, la gente compra el tanque cilíndrico para espacios pequeños, alcanza para el uso diario de una casa, como cocinar, bañarse, fregar, mantener el aseo, bajar pocetas. Las ventas se mantienen, en promedio se venden uno o dos por semana”, aseguró Ramos.

La vendedora de Supli Hierro 2000, Eglee Celis, indicó que el local vende varios tipos de tanques. El tanque para apartamentos de 520 Lts por $ 280,11, para casas, de 1100 Lts por $ 441,44; otro para casas de 2000 Lts por $ 782,90.

“Para la instalación de los tanques se necesita una bomba, codo, tubos de termofusión, accesorios y llaves; pero no los vendemos”, dijo.

Ferreterías otorgan 15 % de descuentos en compra de tanques

Añadió que, al pagar en bolívares, el negocio otorga 15 % de descuento. El tanque más vendido es el cilíndrico para apartamentos.

La vendedora de Arci Hierro, Joely Molina, indicó que el negocio vende tanques tipo vaso, cilíndrico, de 2000 Lts por $ 300; tanque cilíndrico tipo apartamento de 320 Lts por $ 97,50; y el mega tanque de 5500 Lts por $ 790.

Comentó que para instalarlo se requiere un adaptador de tanque por $ 1,5; llave de chorro por $ 8; flotante; tubo reforzado de seis metros por $ 17; puede ser Pavco o termofusión.



