Tarjeta de Débito Mastercard del BDV ahora permite hacer consumos internacionales: así debes configurarla

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela anunció que ahora su tarjeta de Débito Mastercar permite hacer consumos internacionales.

"Ahora con tu tarjeta Mastercard Debit Standard puedes realizar tus pagos en plataformas electrónicas nacionales e internacionales al configurar tu cuenta respaldo en divisas", detalló el BDV.

Para hacer uso de esta herramienta, el usuario debe configurarla a través de BDV en línea > Divisas > Configuraciones > Afiliaciones.

Además, recuerda activar los consumos por internet en Servicios > Tarjetas > Gestión de consumos internet.

Listo, ya puedes usar tu Tarjeta de Débito Mastercard física para consumos internacionales. La antigua Tarjeta Maestro no funciona en internet, debes cambiarla por la nueva Mastercard lanzada hace unos meses.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube