¿Te casaste o divorciaste? Así puedes actualizar el estado civil desde la página web del Saime

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) exige que los ciudadanos mantengan su información personal actualizada para que esta se refleje correctamente en la cédula de identidad.

Si te casaste, te divorciaste o enviudaste recientemente, es momento de poner al día tus datos legales.

Aunque el proceso se inicia y se gestiona a través de la página web oficial de la institución, es obligatorio completar el trámite de forma presencial.

Pasos para hacer la solicitud en línea

Para comenzar el trámite, debes ingresar al portal web del Saime con tu usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema, sigue esta ruta:

Ve a la sección de Trámites.

Selecciona Datos Civiles, luego haz clic en Nueva Solicitud y elige la opción Cambio de estado civil.

Llena el formulario con tus nuevos datos personales.

Elige la oficina más cercana, el día y la hora para tu cita.

Descarga e imprime la planilla de la cita que genera el sistema.

Documentos que debes llevar a la oficina

El día de tu cita debes acudir a la oficina que seleccionaste con la planilla impresa y los documentos que prueban tu nueva situación. Dependiendo de tu caso, los requisitos son:

Si pasaste de soltero a casado: copia certificada del acta de matrimonio.

copia certificada del acta de matrimonio. Si te divorciaste : sentencia de divorcio emitida por el tribunal.

: sentencia de divorcio emitida por el tribunal. Si enviudaste : acta de defunción de tu pareja y el acta de matrimonio.

: acta de defunción de tu pareja y el acta de matrimonio. Para todos los casos: debes llevar siempre una copia de tu partida de nacimiento y tu cédula de identidad actual.

Recuerda que este trámite es indispensable para que tu nueva condición aparezca en tus documentos de identidad oficiales.

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