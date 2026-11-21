Toyota de Venezuela marca un hito en su historia en el país con la presentación de la nueva Land Cruiser FJ. Este modelo se incorpora como el vehículo de entrada a la legendaria familia de todoterrenos de la marca.

El lanzamiento oficial, realizado el pasado 18 de junio, celebra el legado de una firma con 69 años de trayectoria en el territorio nacional, desde que en 1957 se introdujo el primer FJ en el mercado venezolano.

El primer escalón de la leyenda Land Cruiser

Carlos Sakakibara, gerente de operaciones de Toyota de Venezuela, explicó que la nueva Land Cruiser FJ se posiciona como el primer Land Cruiser de la gama. Se ubica por debajo de modelos de tamaño regular como la Land Cruiser Prado, la Serie 70 y la Land Cruiser 300, y por encima del Corolla Cross.

"Buscábamos un vehículo que se centrara en el medio de estas opciones... un vehículo que traiga todo el ADN Land Cruiser pero en un diseño o concepto muy ágil, compacto y personalizable", señaló Sakakibara. El modelo cuenta con un motor 2TR de 163 caballos de potencia, ideal para la ciudad, terrenos fuera de ella, la familia, los amigos y los entusiastas del 4x4.

Por su parte, Mateo D’Abrizio, presidente de Toyota Venezuela, destacó que este modelo evoca un "modo leyenda" que combina confiabilidad, durabilidad y calidad con un estilo de vida de aventura y familia.

Precios, disponibilidad y opciones de financiamiento

Olaff Pérez, gerente general del concesionario autorizado ToyoOeste (ubicado en la Zona Industrial de La Yaguara), ofreció detalles sobre la comercialización del vehículo y anunció que estarán realizando jornadas de test drive este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en Gourmand para que el público pueda conocer y probar de cerca las capacidades del nuevo modelo.

Asimismo, precisó las condiciones comerciales:

Precios: La versión de lujo ronda los $68.000, mientras que la versión básica se ubica cerca de los $60.000 (montos a los que se deben adicionar gastos de impuestos y comercialización).

La versión de lujo ronda los $68.000, mientras que la versión básica se ubica cerca de los $60.000 (montos a los que se deben adicionar gastos de impuestos y comercialización). Disponibilidad: Aunque las unidades de exhibición iniciales ya están vendidas, el concesionario recibe órdenes y acepta pedidos para comenzar las entregas en los meses de enero, febrero y marzo.

Aunque las unidades de exhibición iniciales ya están vendidas, el concesionario recibe órdenes y acepta pedidos para comenzar las entregas en los meses de enero, febrero y marzo. Financiamiento: Para facilitar la adquisición, Toyota Venezuela cuenta con un convenio activo con el Banco Provincial, además de opciones con otros bancos nacionales como el BFC, y alternativas de financiamiento privado a través de Carvía y Arca Finance.

Garantía y mantenimiento sin costo

El respaldo de la marca es uno de sus mayores atractivos. La nueva Land Cruiser FJ cuenta con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Adicionalmente, incluye el plan de mantenimiento preventivo Toyota de manera totalmente gratuita por 4 años o 40.000 kilómetros (lo que ocurra primero), el cual se realiza cada 6 meses o 5.000 kilómetros.

Proyecciones y balance del sector

Pérez mencionó que, a pesar de las dificultades afrontadas en el país, como el impacto de un doble terremoto, las expectativas para la marca son sumamente positivas.

Mateo D’Abrizio proyecta que Toyota de Venezuela cerrará el año 2026 con más de 15,000 unidades vendidas en el mercado nacional, y augura que el 2027 será un año de éxitos que superará con creces estas cifras.

Asimismo, concesionarios como ToyoOeste —que celebra 20 años de trayectoria— continúan su apuesta por el crecimiento de la industria automotriz venezolana mediante la inversión en sus instalaciones y el incremento de su personal.

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