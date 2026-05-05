¿Tu carro necesita cambio de aceite? Estos son los precios y variedades en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cambiar el aceite al motor del vehículo prolonga su vida útil. Comerciantes del ramo dicen que el lubricante debe cambiarse cada 4.000 kilómetros (km) o 5.000 km. Existen varias marcas en el mercado, tanto nacionales como importadas y se clasifican en mineral, sintético y semisintético.

En Faycars29 se consiguen aceites mineral, sintético y semisintético y el precio depende de la marca. La tienda ofrece Sky, Ultralub, LMV, Shell e Inca.

El aceite LMV mineral y el semi sintético, cuestan $ 11 el litro, “el semi sintético de la marca SKY lo simplificaron, le añadieron el lubricante Evolub, vale $ 14 el litro”, dijo el encargado del negocio, Gustavo Ortiz.

Ortiz señaló que “todos los carros nuevos usan aceite sintético porque son motores sofisticados, como por ejemplo una Cherokee año 2010, y es el aceite más delgado”.

Comentó que el aceite semi sintético se usa para carros del año 2000 en adelante; y el aceite mineral se usa para vehículos que pasan de 260.000 km.

Precisó que el aceite del motor se cambia en función del kilometraje y uso del aceite. El mineral se debe cambiar cada 4.000 km o 5.000 km según el desgaste del motor, el semisintético, entre 6.000 km y 7.000 km; y el sintético entre 9.000 km y 10.000 km; según lo que señale el manual del carro.

Respecto a cuál es el aceite más recomendado, Ortiz expresó que “hoy la gente se decide por el aceite según el bolsillo, pero el más recomendado el Ultralub porque es el mejor, cuida más el motor, es de buena calidad; y luego el Shell, pero sale menos por el precio”.

Explicó que, si no se le echa aceite al motor, se puede fundir. “Primero, se recalienta, luego se funde y puede dañar una pieza, por ejemplo, el cigüeñal que es la principal”.

El precio de los aceites varía según la marca

La administradora de Distribuidora Brithijos, Laura Goncalves, indicó que el precio de los aceites varía según la marca. El aceite Motul mineral 20 W 50 (que es la viscosidad) cuesta $ 16 el Lt, semi sintético por $ 16 y sintético por $ 21 el Lt. La tienda vende Ultralub, Inca y Shell.

“Todos los aceites tienen varias viscosidades. Los carros que más consumen aceite usan 20 w/ 50 que es espeso, los más nuevos usan 15 w 40 o 10 w 30 que son más ligeros. Los sintéticos son 0w16 o 0w20, para carros nuevos de agencia”, dijo.

El lubricante mineral debe cambiarse cada 5000 km, el semi sintético cada 7000 km, y el sintético aproximadamente cada 10.000 km.

Comercios ofrecen combos de aceite y filtros

“Tenemos combos. A partir de cuatro litros, con filtro de aceite, rebajo $ 1 por litro y el filtro lo dejo en $ 5”, afirmó.

Comentó que los clientes llevan más el aceite semi sintético. Uno de los mejores aceites es LiquiMoly, importado de Alemania; el mineral cuesta $ 25 el Lt, sintético por $ 33 y semi sintético por $ 30; el Speed 7 es nacional, el mineral vale $ 8 el Lt, el semi sintético por $ 9.

Expresó que, de no colocarle aceite al motor, “se funde y hay que comprar otro; las personas que no pueden comprarlo, adquieren las piezas y el mecánico hace el motor nuevo prácticamente”.

Hacer el motor de un carro pequeño cuesta entre $ 1000 y $ 2000, según los repuestos; y para una camioneta Toyota, como $ 4.500.

El encargado de Arman2Motors, Juan Fernández, indicó que la tienda vende aceites para vehículos Inca, Ultralub y Shell, en las versiones mineral, sintético y semi sintético.

El cambio de aceite se hace cada 4.000 km o 5.000 km

“Al carro hay que cambiarle el aceite cada 5.000 km, sin importar el aceite que se use, ni si el carro es nuevo o viejo”, aseguró.

Comentó que el aceite más recomendado es Shell porque mantiene limpio el motor, y no causa nada de empastamiento. Los aceites que más llevan los clientes son Inca y Shell por calidad y precio.

Resaltó que, si no se le cambia el aceite al motor, se empasta y se funde, no prende el carro, no funciona.

El empleado de Repuestos Toyo Bella Vista, Leopoldo Capiello, señaló que el precio del aceite varía según la marca y el lubricante que se busque; mineral, semi sintético y sintético. La tienda vende Motul, Valvoline e Inca.

“Cada 4.000 km o 5.000 km se debe cambiar el aceite y el filtro. El filtro cuesta entre $ 4 y $ 15 según la marca”, dijo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube