Vacunas infantiles y autismo: IVSS aclara qué hay detrás de esta interrogante

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) difundió una guía para aclarar algunas creencias frecuentes relacionadas con el cuidado de la salud.

El material busca orientar a la población mediante información sustentada en evidencia y recomienda acudir a profesionales médicos ante cualquier duda, especialmente cuando se trata de la salud de los niños.

Uno de los principales mitos abordados sostiene que las vacunas causan autismo. De acuerdo con la información compartida por el IVSS, diversos estudios científicos no han encontrado un vínculo entre las vacunas y el autismo. Por ello, el organismo recomienda consultar fuentes especializadas antes de tomar decisiones sobre la vacunación infantil.

La guía también desmiente la idea de que los antibióticos sirven para curar los resfriados. Estos medicamentos actúan contra determinadas infecciones bacterianas, mientras que los resfriados son causados por virus. Asimismo, realizar abdominales ayuda a fortalecer la musculatura, pero no permite eliminar grasa exclusivamente de esa zona.

Otro de los puntos incluidos aborda la creencia de que el azúcar provoca hiperactividad en los niños. El material señala que la evidencia científica disponible no respalda una relación causal directa entre ambos factores. Aun así, mantener una alimentación equilibrada continúa siendo parte importante del cuidado de la salud infantil.

El IVSS también recuerda que la radiación ultravioleta no desaparece durante los días nublados. Por esta razón, la protección solar no debe reservarse únicamente para jornadas de playa o momentos con cielo despejado.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube