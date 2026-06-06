Turismo

Venezolanos optan por destinos internacionales baratos para vacaciones: conozca los países y planes

La gente escoge destinos que no solicitan visas para viajar, planes de pocos días. Las agencias de viajes otorgan financiamiento. Le contamos los detalles

Por Zulay Camacaro
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 09:30 am
2001online - Caracas- baratos
Foto: Cortesía

Los venezolanos organizan desde ya su viaje para pasar vacaciones en los destinos internacionales más baratos como Colombia, Curazao; y Turquía. Algunas agencias ofrecen financiamiento o Cashea.

La agencia de viajes y Mayorista Adonde Alirio cuenta con destinos internacionales accesibles para pasar vacaciones, como Colombia y Curazao.

Para viajar a Colombia, el boleto aéreo Caracas-Bogotá-Caracas, en tarifa económica cuesta $ 350. “Ofrecemos excursiones a Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés. Un paquete de cuatro días y tres noches, con desayuno y excursión para Bogotá o Cartagena, en promedio cuesta $ 250 por persona”, dijo Alirio Medina, dueño de la empresa.

Respecto a Curazao, señaló que persiste “el tema aéreo”, y se necesita la visa americana, o visa de Países Bajos.

Detalló que el alojamiento por dos noches y tres días, solo con desayuno, cuesta en promedio $ 300 por persona; y el boleto aéreo cuesta desde $ 300.

Medina indicó que en general, los venezolanos buscan más las islas del Caribe para vacacionar, “más que todo Curazao porque Aruba es más caro por el boleto aéreo que cuesta $ 600 porque tienen que viajar por Colombia o Panamá.

Pagan viajes con Cashea

Añadió que la gente ya efectúa reservaciones; y que para viajes internacionales, “algunas agencias usan Cashea con 50 % de inicial; también sistema de apartado con 30 % o 40 % del costo y el resto antes del viaje, deben ir pagando”.

Para las vacaciones buscan destinos más baratos como Estambul, Bogotá y Medellín

El ejecutivo de ventas del mayorista Atom Travel, José Manuel Martínez, señaló que para vacacionar en el exterior los destinos más baratos son Estambul, en Turquía; Bogotá y Medellín en Colombia.

Comentó que Turquía es económico en alojamiento y comida, lo caro es llegar por el boleto aéreo Caracas- Estambul-Caracas con Turquis Airlines. “Mínimo la gente debe ir cinco días para aprovechar de pasear por Estambul y Capadocia.

“Cinco noches y seis días en hoteles de categoría turista en Estambul, en habitación doble, cuesta $ 1075 por persona. Otro paquete de tres noches y cuatro días en Estambul, en habitación doble, con desayunos, traslados, visitas al gran bazar, iglesias, mezquita, guía en español, cuesta $ 395. No incluye boleto aéreo”, precisó.

En la ciudad de Bogotá, Colombia, cuatro días y tres noches cuestan $ 360 por persona; incluye traslados, alojamiento solo con desayunos. Aparte, el boleto aéreo por Laser Airlines cuesta $ 200.

Añadió que cuatro días y tres noches en Medellín, en categoría turista, con alojamiento, traslados y excursiones; oscila entre $ 340 y $ 380 por persona. El boleto aéreo ida y vuelta por Avior cuesta $ 300.

Martínez expresó que la gente no hace tantas reservaciones como antes para Punta Cana o Cancún porque esos destinos requieren visa, y no hay vuelos directos, hay que hacer escala en Panamá.

“Cinco días y cuatro noches en un todo incluido en el Hotel Bahía Príncipe, en Punta Cana, República Dominicana, cuesta $ 780 por persona”, dijo.

Agencias ofrecen sistema de pago por abonos

Aseguró que la gente hace reservas para Bogotá y Turquía. “El venezolano siempre viaja, aunque sea financiado. Tenemos sistema de abono, ajuro debe hacer un abono de 35 % del costo total, y el resto 35 días antes de la salida a Bogotá, Medellín o Turquía”.

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