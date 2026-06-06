Venezolanos optan por destinos internacionales baratos para vacaciones: conozca los países y planes

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Los venezolanos organizan desde ya su viaje para pasar vacaciones en los destinos internacionales más baratos como Colombia, Curazao; y Turquía. Algunas agencias ofrecen financiamiento o Cashea.

La agencia de viajes y Mayorista Adonde Alirio cuenta con destinos internacionales accesibles para pasar vacaciones, como Colombia y Curazao.

Para viajar a Colombia, el boleto aéreo Caracas-Bogotá-Caracas, en tarifa económica cuesta $ 350. “Ofrecemos excursiones a Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés. Un paquete de cuatro días y tres noches, con desayuno y excursión para Bogotá o Cartagena, en promedio cuesta $ 250 por persona”, dijo Alirio Medina, dueño de la empresa.

Respecto a Curazao, señaló que persiste “el tema aéreo”, y se necesita la visa americana, o visa de Países Bajos.

Detalló que el alojamiento por dos noches y tres días, solo con desayuno, cuesta en promedio $ 300 por persona; y el boleto aéreo cuesta desde $ 300.

Medina indicó que en general, los venezolanos buscan más las islas del Caribe para vacacionar, “más que todo Curazao porque Aruba es más caro por el boleto aéreo que cuesta $ 600 porque tienen que viajar por Colombia o Panamá.

Pagan viajes con Cashea

Añadió que la gente ya efectúa reservaciones; y que para viajes internacionales, “algunas agencias usan Cashea con 50 % de inicial; también sistema de apartado con 30 % o 40 % del costo y el resto antes del viaje, deben ir pagando”.

Para las vacaciones buscan destinos más baratos como Estambul, Bogotá y Medellín

El ejecutivo de ventas del mayorista Atom Travel, José Manuel Martínez, señaló que para vacacionar en el exterior los destinos más baratos son Estambul, en Turquía; Bogotá y Medellín en Colombia.

Comentó que Turquía es económico en alojamiento y comida, lo caro es llegar por el boleto aéreo Caracas- Estambul-Caracas con Turquis Airlines. “Mínimo la gente debe ir cinco días para aprovechar de pasear por Estambul y Capadocia.

“Cinco noches y seis días en hoteles de categoría turista en Estambul, en habitación doble, cuesta $ 1075 por persona. Otro paquete de tres noches y cuatro días en Estambul, en habitación doble, con desayunos, traslados, visitas al gran bazar, iglesias, mezquita, guía en español, cuesta $ 395. No incluye boleto aéreo”, precisó.

En la ciudad de Bogotá, Colombia, cuatro días y tres noches cuestan $ 360 por persona; incluye traslados, alojamiento solo con desayunos. Aparte, el boleto aéreo por Laser Airlines cuesta $ 200.

Añadió que cuatro días y tres noches en Medellín, en categoría turista, con alojamiento, traslados y excursiones; oscila entre $ 340 y $ 380 por persona. El boleto aéreo ida y vuelta por Avior cuesta $ 300.

Martínez expresó que la gente no hace tantas reservaciones como antes para Punta Cana o Cancún porque esos destinos requieren visa, y no hay vuelos directos, hay que hacer escala en Panamá.

“Cinco días y cuatro noches en un todo incluido en el Hotel Bahía Príncipe, en Punta Cana, República Dominicana, cuesta $ 780 por persona”, dijo.

Agencias ofrecen sistema de pago por abonos

Aseguró que la gente hace reservas para Bogotá y Turquía. “El venezolano siempre viaja, aunque sea financiado. Tenemos sistema de abono, ajuro debe hacer un abono de 35 % del costo total, y el resto 35 días antes de la salida a Bogotá, Medellín o Turquía”.

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