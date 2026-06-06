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La Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC) ejecuta este sábado 6 de junio una "Gran Jornada Comunal de Venta de Cemento a Cielo Abierto" .

La actividad comercial, amparada bajo el lema de articulación comunal, contempla el expendio de sacos de cemento y bloques en más de 15 regiones del país.

Venta de cemento y bloques a precio solidario: puntos activos este 6 de junio

El operativo se encuentra activo de forma simultánea en regiones clave como el Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Falcón, Guárico, Mérida, Lara, Táchira, Zulia, Monagas, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Delta Amacuro.

De acuerdo con el cronograma de la corporación, todas las jornadas comunitarias de venta a cielo abierto operan en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. de este sábado.

Entre los puntos de distribución confirmados para la atención directa al ciudadano destacan:

Distrito Capital: Activado en el Municipio Libertador, específicamente en la parroquia La Pastora, dentro de los espacios de la Comuna "Cacique Urquía La Pastora".

Estado La Guaira: Habilitado en el Municipio Vargas, correspondiente a la parroquia Urimare, en la Comuna "Bloque Unido 1 y 2 Aeropuerto 368".

Estado Aragua: Desarrollado en el Municipio Camatagua, parroquia Camatagua, bajo la coordinación de la Comuna "Socialista Agroecoturística Hugo Rafael Chávez Frías C".

Estado Anzoátegui: Localizado en el Municipio Bolivariano Guanipa, parroquia San José de Guanipa, sector de la Comuna "Bicentenario 200 Socialista".

Estado Bolívar: Ejecutándose en el Municipio Bolivariano Angostura, parroquia Barceloneta, específicamente en la Comuna "Gigante Hugo Chávez".

Estado Falcón: Establecido en el Municipio Miranda, parroquia San Gabriel, área de influencia de la Comuna "Concordia Unión y Esperanza".

Estado Guárico: Ubicado en el Municipio Roscio Nieves, parroquia San Juan de los Morros, en la Comuna "Vista Hermosa".

Estado Mérida: Habilitado en el Municipio Libertador, parroquia El Llano, en las inmediaciones de la Comuna "Casco Histórico Mérida".

Estado Miranda: Activado en el Municipio Cristóbal Rojas, parroquia Charallave, específicamente en el "Boulevard Evencio Gámez Calle 14".

Estado Monagas: Registra dos puntos de atención simultáneos en el Municipio Maturín, parroquia San Simón Sur: Comuna "Esperanza del Sur" Comuna "La Morrocoya"

Estado Táchira: Habilitado en el Municipio Panamericano, parroquia Coloncito, bajo la coordinación de la Comuna "Unidos en Revolución".

Estado Sucre: Desarrollado en el Municipio Sucre, parroquia Santa Inés, en el sector correspondiente a la Comuna "Nellys Calle".

Estado Zulia: Establecido en el Municipio Santa Rita, parroquia José Cenobio Urribarri, dentro de los espacios de la Comuna "Socialista Pluricultural Todos Juntos Somos Chávez".

Estado Lara: Localizado en el Municipio Bolivariano, parroquia Urdaneta, área de influencia de la Comuna "Siquisique".

Estado Yaracuy: Ubicado en el Municipio Bolivariano, parroquia Independencia, coordinado por la Comuna "Fermín Abdón Ramírez" .

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