Wingo anuncia ruta directa entre Valencia y Bogotá: fecha, precio y frecuencia de vuelos

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Wingo, aerolínea de bajo costo colombiana, filial de Copa Holdings S.A., anunció este jueves 07 de mayo, que comenzará a volar entre la ciudad de Valencia (Carabobo) y Bogotá (Colombia).

La nueva ruta comenzará a operar el próximo 14 de julio con tres vuelos semanales (martes, jueves y domingo).

“Venezuela es un mercado estratégico para Wingo y una apuesta de largo plazo dentro de nuestra red. El anuncio de la ruta Valencia-Bogotá responde a una demanda real de los viajeros y representa un paso más en nuestro compromiso por ampliar las opciones de viaje entre Venezuela y Colombia con una propuesta de valor basada en precios bajos, flexibilidad y una experiencia confiable”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

Precio de boletos

Los tiquetes estarán disponibles desde USD 105 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Por su parte, la ministra de transporte, Jackeline Faría, celebró el anuncio que une a las dos ciudades. "Celebramos un nuevo paso hacia la integración total con el inicio de los vuelos de Wingo entre Bogotá y nuestra querida Valencia. Más que una ruta aérea, es un puente de unión para nuestras familias", expresó.

Wingo se une a Copa Airlines como las aerolíneas que volarán desde el aeropuerto de Valencia.

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