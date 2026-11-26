Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rescataron a tres menores de edad que permanecían encerrados dentro de un local comercial en el urbanismo La Paz, en Caracas, luego de que presuntamente fueran dejados en reiteradas oportunidades en el sitio por su propia abuela.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la adulta mayor ingresaba a los niños al establecimiento y bajaba la santamaría, dejándolos completamente solos hasta por 12 horas al día. Asimismo, se pudo conocer que la madre de los menores lleva varios días fuera del urbanismo.

La irregular situación quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector, cuyas imágenes fueron difundidas en la comunidad y permitieron encender las alertas sobre lo que ocurría con los pequeños.

Tras el procedimiento policial, los tres niños quedaron bajo resguardo de los funcionarios de la PNB y posteriormente fueron entregados a sus representantes legales.

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