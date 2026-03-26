Alarma de bomba obligó al cierre de centro comercial este miércoles en Dallas

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Una situación de emergencia se registró en el centro comercial NorthPark Center de Dallas tras reportarse una amenaza de bomba que obligó al desalojo inmediato de las instalaciones.

La policía de Dallas confirmó el incidente, que ocurrió alrededor de las 12:30 p. m., provocando la activación de las alarmas de incendio como medida para alertar a empleados y compradores sobre la necesidad de abandonar el edificio de manera ordenada.

Respuesta operativa y evacuación

Ante el reporte de la amenaza de bomba, el personal de seguridad del centro comercial y efectivos policiales coordinaron la salida de las personas presentes en el lugar. Imágenes aéreas mostraron a grupos de ciudadanos congregándose en los estacionamientos exteriores y cruzando las vías adyacentes. Como parte del operativo de seguridad, la South Northwest Highway fue cerrada temporalmente al tráfico vehicular para facilitar la evacuación y permitir el trabajo de las unidades de emergencia.

Investigación y retorno a la normalidad

La policía de Dallas mantiene una investigación activa sobre el origen y la credibilidad de la amenaza de bomba. A pesar de la tensión inicial, las autoridades confirmaron horas después que la situación de emergencia había sido controlada y que el peligro había pasado. Una vez asegurado el perímetro y verificadas las instalaciones, se autorizó el regreso de los empleados a sus puestos de trabajo para la eventual reapertura del centro comercial al público.

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