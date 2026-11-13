Amordazó a una mujer de 81 años en Macaracuay y exigió $7.000 a su hija: detenido por el Cicpc

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la aprehensión de Brainer Wilen Tovar Morales, de 30 años de edad, tras someter a una mujer de 81 años dentro de su residencia ubicada en la urbanización Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

De acuerdo con las pesquisas policiales, el detenido se dedicaba a la vigilancia e inspección previa en sectores residenciales para identificar a personas de la tercera edad que vivieran solas.

Amordazó a una mujer de 81 años en Macaracuay y exigió $7.000 a su hija

En esta oportunidad, ingresó a la vivienda y, mediante el uso de un arma blanca, amordazó a la víctima y se apoderó de 700 dólares en efectivo.

Posteriormente, el agresor extorsionó a la hija de la adulta mayor a través de una llamada telefónica, mediante la cual exigió la transferencia de $7.000 como condición para no atentar contra la integridad física de su madre.

Tras recibir la confirmación del pago en las cuentas indicadas, el implicado desató a la mujer y huyó del lugar.

Las labores de investigación de campo, análisis telefónicos y la rastreabilidad de las cuentas receptoras permitieron la pronta identificación del sospechoso.

Los efectivos policiales concretaron su captura en el barrio Unión de Petare, y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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