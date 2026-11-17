Un incendio presuntamente provocado por un cortocircuito en un árbol de Navidad fue atendido por funcionarios de Protección Civil Baruta, en conjunto con los Bomberos de Caracas, en un apartamento de la ubicado en la urbanización Los Naranjos de Las Mercedes.

Vecinos sofocaron las llamas

Al arribar al lugar tras recibir el llamado de emergencia, las comisiones constataron que las llamas ya habían sido controladas inicialmente gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes hicieron uso de extintores.

Posteriormente, los efectivos ejecutaron labores de refrescamiento y remoción de escombros para evitar la reignición del fuego, dejando la escena asegurada a cargo de los Bomberos de Caracas para el inicio de las experticias e investigaciones correspondientes.

Recomendación preventiva

Ante la llegada de la temporada decembrina, recuerda revisar detalladamente el estado de las luces y conexiones eléctricas antes de encender los adornos navideños, así como a evitar la sobrecarga de los tomacorrientes para prevenir accidentes domésticos.

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