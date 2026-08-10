Balance preliminar tras terremoto en Colombia: autoridades confirman cifra de fallecidos

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Las autoridades de Colombia confirmaron hasta el momento la muerte de 21 personas, como consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte de ese país.

De acuerdo con la información compartida por Caracol Radio, Jorge Rojas, alcalde de Manizales, indicó que habría al menos tres personas muertas en esa localidad. “Es una situación crítica. Tenemos más de 10 o 12 edificios completamente colapsados. Tenemos más de 30 viviendas que fueron afectadas completamente”, indicó el mandatario local.

“Estamos montando un lugar especial donde puede ser atendida la gente si nos toca evacuar algún hospital”, detalló.

Fallecidos tras terremoto en Colombia

Por su parte, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, reveló que la cifra de muertos en su localidad es de al menos 18 personas. “En este momento, avanzamos con el conocimiento de la información. Todo ha sido caótico. Estamos organizando datos oficiales. Hay muchas personas lesionadas que están siendo atendidas en este momento. Lamentablemente, sí puedo confirmarles 18 personas muertas”, explicó el funcionario.

Organismos de emergencia se desplegaron para atender la emergencia y localizar a más posibles víctimas entre escombros y estructuras colapsadas.

el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó la trágica noticia de que, hasta el momento, se registran 18 personas muertas como consecuencia directa del fuerte movimiento telúrico en su jurisdicción, evidenciando el devastador impacto del sismo en la capital risaraldense.

La tragedia golpea a Colombia poco después del doble sismo en Venezuela

Mientras los comités de gestión del riesgo y los cuerpos de socorro continúan desplegados, Colombia se encuentra en alerta ante la magnitud de la tragedia.

El pasado 24 de junio, una tragedia similar se registró en el territorio venezolano, cuando dos terremotos, de magnitudes 7.5 y 7.2 afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que el número de muertos por el doble terremoto dejó una lamentable cifra de 6.125 fallecidos. Además, cerca de 61.000 personas fueron atendidas en hospitales.

Tras los sismos, distintos países enviaron ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas.

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