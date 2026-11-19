El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre de 32 años, identificado como Yoine Javier Lara Díaz, señalado de hurtar objetos de valor estimados en más de $6800 dólares dentro de una vivienda ubicada en el municipio Sucre, estado Miranda.

La información fue dada a conocer por el director del organismo detectivesco, Douglas Rico, a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con los datos arrojados por las pesquisas de la División de Investigaciones de Hurto, el detenido se desempeñaba como albañil y había sido contratado para ejecutar labores de remodelación y construcción en una residencia de la parroquia Petare.

Según el reporte policial, el individuo presuntamente se valió de la confianza otorgada por los propietarios del inmueble para sustraer prendas y diversos artículos de alto valor con la intención de comercializarlos posteriormente.

Tras recibir la denuncia de la víctima y realizar labores de investigación de campo, las comisiones policiales lograron ubicar y capturar al sospechoso en el sector La Dolorita, en Petare, aunque el informe oficial no detalló si los bienes sustraídos fueron recuperados.

El ciudadano quedó recluido en sede policial y su expediente fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube