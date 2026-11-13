Colombia: ELN difunde imágenes de la subteniente María Camila Pantoja tras días de cautiverio

La crisis humanitaria en la región fronteriza de Colombia suma un nuevo capítulo crítico tras la difusión de un material audiovisual que confirma el estado de cautiverio de la subteniente del Ejército Nacional, María Camila Pantoja Hernández. La oficial, quien permanece retenida por estructuras armadas ilegales desde principios de noviembre en el departamento de Arauca, protagoniza una desgarradora grabación donde dirige un mensaje directo a su familia y aboga por una solución negociada que evite un desenlace violento.

El contexto del secuestro en Saravena



Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles 4 de noviembre, cuando la uniformada se desplazaba por el casco urbano del municipio de Saravena. De acuerdo con los reportes de inteligencia militar y policial, la oficial fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta tras haber sostenido un desplazamiento previo en la zona. Pocos días después del suceso, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió comunicados para atribuirse la autoría del rapto, advirtiendo además sobre los riesgos que implicaría cualquier intento de rescate por la vía armada.



Informes de las autoridades revelaron posteriormente que la estructura guerrillera habría realizado un seguimiento previo a los movimientos de la oficial durante meses antes de concretar la interceptación. Ante la cercanía del territorio venezolano y la compleja dinámica de los pasos limítrofes, los organismos de seguridad y el Ministerio de Defensa desplegaron estrategias de cooperación internacional, solicitando apoyo diplomático para blindar la zona y prevenir el traslado de la rehén hacia el vecino país.

La entrega del material humanitario y el llamado de la oficial



La prueba de supervivencia se materializó cuando una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió una carta manuscrita redactada por la propia subteniente y una grabación en video. Dicho procedimiento coincidió con gestiones para la liberación de otros ciudadanos que también se encontraban en poder de la organización armada.



En el metraje difundido públicamente, la oficial aparece vestida de civil y emite un mensaje con profunda carga emocional dirigido a su padre y seres queridos. Pantoja pide enfáticamente que las gestiones para su rescate prioricen una salida humanitaria y rechaza cualquier operación de rescate por parte de la Fuerza Pública que ponga en peligro su vida y la de los demás.

"Papá, sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas y, aparte de eso, tienes que ayudar a que todo sea por ayuda humanitaria; si no, no los volveré a ver. Es por el bien de todos", expresó la oficial en el material audiovisual.

Reacciones oficiales y exigencias nacionales



La difusión del video incrementó la presión sobre las instituciones gubernamentales y los actores involucrados en los procesos de paz. Diversos sectores políticos y organizaciones sociales han rechazado categóricamente la privación de la libertad de la subteniente, exigiendo su liberación inmediata y sin condiciones. Por su parte, el alto gobierno y los mandos militares mantienen activos los canales de búsqueda y los protocolos diplomáticos para lograr el retorno sano y salvo de la oficial a su hogar, mientras la región fronteriza permanece bajo una tensa vigilancia.

Visite nuestras secciones Sucesos e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube