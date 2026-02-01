Cuatro venezolanos a prisión por el violento crimen de dos agricultores: gremio aplaude la condena

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro ciudadanos venezolanos recibieron sentencia por su responsabilidad en el asesinato de dos agricultores, cuando las víctimas viajaban en el camión que utilizaban para vender su mercancía.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua (Chile) dictó la sentencia para los perpetradores del crimen ocurrido en enero de 2024 en la región de O’Higgins.

Las autoridades impusieron la medida de presidio perpetuo simple a los cuatro acusados, La sanción les impide acceder a beneficios penitenciarios durante un período mínimo de 20 años, tras acreditarse su responsabilidad en el doble homicidio de Francisco Mora y Raúl Cid.

Robo y hoimcidio contra los agricultores

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, el crimen ocurrió cuando las víctimas regresaban en camión desde la región Metropolitana hasta su domicilio, luego de comercializar sus productos agrícolas en el sector de Lo Valledor, en Santiago.

Durante el trayecto, cuando circulaban por la Ruta de la Fruta, los comerciantes fueron interceptados por un vehículo en el cual se desplazaban los criminales.

En el ataque, un menor de 15 años, hijo de uno de los agricultores, recibió impactos balísticos en sus extremidades.

Según se estableció, los agresores exigieron dinero y el adolescente entregó una mochila. A pesar de ello, los asaltantes dispararon contra las víctimas.

Aplauden condena contra los venezolanos

Los delincuentes huyeron del sitio, pero fueron detenidos tras un operativo que incluyó una persecución y el apoyo de un helicóptero institucional.

La Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA) consideró que la condena de presidio perpetuo “es una señal relevante”, debido a que “la justicia actuó con firmeza ante un crimen particularmente violento que conmocionó al país”.

El gremio agrícola manifestó que la condena representa un punto de partida para recuperar la confianza en el sistema de justicia y fomentar la denuncia de delitos, como una herramienta clave para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad en el mundo rural, publicó BioBioChile.

