Desmantelan millonaria operación de tráfico de drogas: caen dos venezolanos y sus cómplices

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Dos venezolanos resultaron detenidos por su vinculación con una banda criminal dedicada a distribución de drogas.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Renca (Chile) capturó a varios integrantes de la organización criminal en el sector norte de Santiago.

La prefecta Cynthia Galla, jefa de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, detalló que, en concreto, los funcionarios capturaron a seis hombres, un dominicano con situación migratoria irregular y decreto de expulsión, dos venezolanos también en situación migratoria irregular, un peruano y dos chilenos.

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La funcionaria informó que, durante el operativo, se hallaron más de 51 kilos de cannabis y 17 kilos de clorhidrato de cocaína y cocaína base, lo que suma un total cercano a 70 kilos de droga, avaluados en aproximadamente 504 millones de pesos chilenos (unos 55 mil dólares).

A los presuntos delincuentes se les incautaron dos armas de fuego con sus respectivos cargadores y municiones de calibre 9 mm y calibre .380.

También se decomisaron siete millones de pesos en efectivo (cerca de 7.600 dólares) y dos vehículos utilizados para el traslado de las sustancias ilícitas.

La fiscal Alina Mercado Escudero, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, indicó que el procedimiento se inició tras una denuncia en la Bicrim Renca sobre “una banda que se dedicaba al tráfico de drogas en el sector norte de nuestra región Metropolitana”.

Dos venezolanos detenidos

Las autoridades se movilizaron hasta el centro de acopio de drogas, ubicado en la comuna de Santiago, donde resultaron detenidos los venezolanos, quienes actuaban como brazo operativo.

Se pudo conocer que ambos eran encargados de la seguridad del líder de la organización y el traslado de la droga. Enfrentan cargos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego convencional, de municiones y de arma de fuego prohibida, además de tráfico de drogas.

El líder de la banda, de nacionalidad dominicana, y otros dos ciudadanos chilenos, encargados de la distribución, resultaron detenidos, reseñó BioBioChile.

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