Detienen a hombre de video viral por agredir a su hijo: el niño pedía a gritos que no le pegara

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela ha logrado detener a un sujeto identificado como Wilmer Alfredo Gil, quien fue filmado agrediendo física y psicológicamente a su hijo en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales en Caracas.

La información sobre este caso fue reportada a través de la cuenta de Instagram de la División Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana, quienes declararon que el caso ya fue remitido al Ministerio Público, y se espera que en las próximas horas el detenido sea presentado ante los tribunales.

¿Qué es lo qué se sabe?

En el video, se observa al hombre intimidando al niño, golpeándolo en la cara y golpeando su cabeza contra la pared. La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional Bolivariana, que rápidamente comisionó a la unidad contra bandas de la base oeste para llevar a cabo la aprehensión.

En el video, se escucha al menor suplicarle a su padre que no le pegue, mientras llora por los repetidos golpes que recibe. El niño suplica a su padre, diciendo 'Papi, papi, no me hagas nada' y pregunta angustiado '¿Por qué tú me haces esto?' mientras recibe los golpes

El sujeto fue detenido en el bloque cuatro de Lomas de Urdaneta, en el municipio El Libertador. Según se informó, la agresión ocurrió porque el padre estaba regañando a su hijo por no haberle hecho caso cuando le pidió que no saliera de la casa.

