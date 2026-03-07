Empleada doméstica simula un robo para sustraer una caja fuerte: el botín se repartió en Río Chico

Suscríbete a nuestros canales

Una empleada doméstica en Caracas simuló el robo de la vivienda de sus empleadores para sustraer una caja fuerte, parte del acto incluyó una golpiza de parte de un grupo de delincuentes.

A través de su cuenta en Instagram, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reveló detalles del caso y el modus operandi.

Simulación de robo en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, se trata de una mujer identificada como Liliana Elibet López Villasmil de 51 años de edad, quien ya se encuentra detenida por las autoridades.

Asimismo, resalta que la detención se realizó luego averiguaciones de los funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto del Cicpc.

En el procedimiento también se logró la detención de Oliver José Key Espinoza de 34 años, quien fue uno de los complices de la empleada.

Al momento se encuentran en la búsqueda de Kennedy Iván González Monasterio de 34 y su hermano, Keyler Isaak González Monasterio de 35 años.

Modus operandi

Al respecto, Rico señaló que la mujer se valió de su empleo como trabajadora doméstica de la vivienda para simular un robo de la misma en comlpicidad con un grupo de delincuentes.

En este sentido, el director del Cicpc reveló que tras las experticias, se pudo determinar que la mujer permitió que los hermanos González Monasterio ingresaran a la vivienda.

Como parte de la simulación del robo, la golpearon y se llevaron una caja fuerte que posteriormente abrieron en Río Chico y se repartieron lo que había en ella.

Banda Los Quinteros de Barlovento

Adicionalmente, Rico señaló que pese a los intentos de la mujer por simular haber sido víctima en el robo, determinaron que estos sujetos formaban parte de una banda delictiva conocida como Los Quinteros de Barlovento.

Cabe destacar que ellos habían planificado el hurto de la caja fuerte con antelación, sin embargo, el director del Cicpc aseguró que los detenidos se encuentran privados de libertad y a la orden del Ministerio Público.

