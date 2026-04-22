En imágenes: avioneta se estrella en pleno estacionamiento en Los Ángeles

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Una aeronave monomotor se precipitó a tierra el pasado 20 de abril de 2026, impactando en el área de estacionamiento de un establecimiento comercial en la localidad de Pacoima, un accidente que involucró a un piloto de 70 años, quien operaba una unidad tipo Cessna 172 al momento del siniestro.

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) el incidente ocurrió cuando la avioneta perdió altura por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Durante el descenso, la estructura de la aeronave se enredó con cables de alta tensión situados en las cercanías de una tienda de autopartes.

El contacto con el cableado eléctrico interrumpió la trayectoria de vuelo, provocando que la unidad cayera directamente sobre el asfalto del estacionamiento del comercio.

Labores de rescate y respuesta de emergencia

Inmediatamente después del impacto, transeúntes y clientes del establecimiento se aproximaron al lugar de los hechos. La respuesta ciudadana fue captada en videos que posteriormente se difundieron a través de diversas redes sociales, informó NBC.

En el video se observó el procedimiento manual realizado por civiles para extraer al conductor de entre los restos metálicos de la cabina.

El piloto de 70 años fue retirado de la aeronave con heridas de gravedad, aunque los testigos confirmaron que se encontraba con vida al momento del auxilio inicial. Los servicios de emergencia locales arribaron al sitio para estabilizar al herido y realizar su traslado inmediato a un centro hospitalario de la zona.

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