En imágenes: camioneta pierde los frenos y deja varios heridos en la carretera Panamericana

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Una falla en el sistema de frenos de una camioneta de transporte de pasajeros generó un accidente múltiple este viernes por la mañana en la carretera Panamericana. El hecho ocurrió específicamente a la altura del distribuidor Los Lagos, en el tramo que conecta Los Alpes con Los Teques.

De acuerdo con el medio informativo El Tequeño, que publicó imágenes sensibles en X del registro de las cámaras de seguridad del sector, el incidente se desencadenó exactamente a las 7:39 a.m. El dispositivo de vigilancia captó el avance sin control de la unidad de transporte a través del flujo vehicular de la arteria vial.

Fotos: El Tequeño

En su trayecto, el vehículo impactó de forma directa contra una motocicleta, lo que provocó la caída inmediata del conductor y de su acompañante hacia el pavimento. Segundos después, la unidad rozó a otra motocicleta en la vía y continuó su marcha chocando contra otros automóviles que circulaban por el área. La trayectoria del transporte público culminó al cruzar al canal en sentido opuesto y estrellarse contra una vivienda.

Atención de heridos y traslado asistencial

Las autoridades de rescate llegaron al sitio del siniestro minutos después de recibir la alerta. Los paramédicos estabilizaron a un mínimo de tres personas que resultaron con lesiones debido a los sucesivos impactos mecánicos.

Los afectados recibieron traslado inmediato en ambulancias hacia el Hospital Victorino Santaella, ubicado en Los Teques, para su evaluación médica. Hasta el momento, no han publicado las identidades de los heridos, ni su estado actual.

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