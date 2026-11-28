La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough busca a cinco personas tras el robo en boutique de Westchase registrado la madrugada del domingo, cuando los sospechosos utilizaron una camioneta robada para derribar el escaparate de la tienda Couture y sustraer mercancía de lujo valorada en aproximadamente 330.000 dólares.

Las alertas de seguridad se activaron alrededor de las 5:20 a. m., momento en que la propietaria del establecimiento, Catherine Ansel, observó a través de sus cámaras cómo una camioneta Dodge Ram gris embistió en dos ocasiones la cortina metálica del local para abrir paso al interior.

Desarrollo del asalto y hallazgo del vehículo

Según las grabaciones de vigilancia y el reporte policial, cuatro individuos vestidos con guantes y mascarillas descendieron del vehículo y saquearon las vitrinas en un lapso aproximado de dos minutos, mientras un quinto implicado permanecía al volante listo para la huida. Tras revisar el inventario junto con su equipo, Ansel confirmó que el grupo se llevó al menos 100 bolsos de diseñador, además de ocasionar severos daños estructurales y en el mobiliario del establecimiento.

Agentes del condado de Hillsborough acudieron al comercio tras activarse la alarma y posteriormente localizaron la camioneta Dodge Ram gris —que contaba con denuncia previa por robo— abandonada y con el motor aún encendido en River Nook Drive.

Búsqueda de información y contacto policial

Hasta el momento, los detectives no han identificado a los 4 responsables ni han difundido descripciones físicas detalladas más allá de la indumentaria utilizada para cubrir sus rostros y manos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough solicitó a cualquier residente que haya presenciado movimientos sospechosos en el área durante la madrugada del domingo o posea datos relevantes para el caso que se comunique a la línea de no emergencias al (813) 247-8200.

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