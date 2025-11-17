EN VIDEO: reportan siniestro del avión donde viajaba un ministro del Congo

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Minas de República Democrática del Congo (RDC), Louis Watum Kabamba y otras 19 personas de su delegación sobrevivieron este lunes a un accidente de avión en la provincia de Lualaba, en el sur del país africano.

El incidente ocurrió en un aeropuerto de la región, donde el avión se salió de la pista durante el aterrizaje y posteriormente se incendió, según informes difundidos por medios internacionales. "No sabemos si fue un problema de los neumáticos. El avión se salió de la pista y empezó a incendiarse", comentó Isaac Nyembo, consejero de comunicaciones del ministro.

Nyembo también confirmó por el portal congoleño de noticias 7sur7 que todos los pasajeros lograron evacuar de la aeronave, sin que se reportaran heridos graves: "Afortunadamente, todos logramos salir, si bien las maletas se quedaron a bordo".

Kabamba y su equipo se dirigían a Kolwezi para analizar la situación del lugar tras un derrumbamiento registrado el sábado en la mina Kalando, cerca de Mulondo, en el territorio de Mutshatsha, donde al menos 32 mineros murieron el sábado y varios resultaron heridos.

