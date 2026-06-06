Extradición de venezolano vinculado con secuestro de un hombre y su hija: esto reveló la investigación

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La agencia de Policía Internacional (Interpol) de Chile consiguió la extradición de un hombre venezolano, quien estaba solicitado por el secuestro de un hombre y su hija.

El acusado, presunto exmiembro de la banda conocida como “Tren de Aragua”, se encontraba en Perú, país al que habría escapado para evadir a la justicia chilena por su responsabilidad en el crimen ocurrido en 2024.

Secuestró a un hombre y su hija durante un robo

Ahora, el venezolano deberá responder por los delitos que se le acusan, entre los cuales figura el secuestro extorsivo, asociación criminal, robo con violencia y sustracción de menores.

De acuerdo con la investigación, el crimen se registró en 2024, y comenzó en la localidad de Las Cabras, en la región de O’Higgins (Chile), cuando el detenido, junto a otros cinco individuos, habría ingresado hasta la vivienda de un hombre, también venezolano, para cometer robo.

Sin embargo, en medio del asalto, secuestraron a la víctima y su pequeña hija, a quienes trasladaron hasta un departamento de Estación Central, en Santiago de Chile.

Tras el pago de un rescate, los dos fueron liberados en un terreno desolado. Todos los involucrados en el secuestro huyeron.

La investigación pudo determinar que se trataba de presuntos exintegrantes del “Tren de Aragua”, quienes cometían delitos desvinculados de la banda criminal.

Interpol captura a venezolano por secuestro

Interpol Chule rastreó el paradero de uno de estos individuos, quien estaba en Perú, país donde fue capturado, reseñó BioBioChile.

El venezolano ya se encuentra en manos de las autoridades de Chile para responder ante la justicia.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de Interpol Chile, declaró que “esta persona contaba con una Notificación Roja de Interpol y era investigada por la Bipe Antisecuestros Metropolitana, quienes fueron los encargados de realizar el proceso investigativo, hasta ser descubierto residiendo en Perú, donde se articuló el trabajo coordinado con la policía de ese país para que pueda ser capturado”.

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