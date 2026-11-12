Falleció tras recibir múltiples puñaladas durante discusión en Caracas: lo que reveló el Cicpc

Funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el asesinato de William Alejandro Báez Vergara, de 32 años, tras un ataque perpetrado en la parroquia La Pastora del municipio Libertador, en Caracas.

El suceso se registró en el sector Las Torres de Los Mecedores, reveló este jueves el director del Cicpc, Douglas Rico.

De acuerdo con el reporte, las experticias técnico-científicas y las entrevistas efectuadas a testigos permitieron establecer que la víctima consumía bebidas alcohólicas cuando sostuvo un fuerte altercado con Yonaiker José Acosta González, de 22 años.

La discusión escaló rápidamente hacia una riña física. En medio de la pelea, el agresor utilizó un cuchillo para propinarle múltiples heridas a Báez Vergara y posteriormente huyó del sitio.

Tras recibir el aviso de los vecinos de la zona, familiares del fallecido acudieron al sitio para auxiliarlo y lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital Dr. José María Vargas de Caracas. Sin embargo, ingresó al centro asistencial sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

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