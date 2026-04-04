Fingió una perdida, pero la descubrieron: Cicpc detiene a joven que abandonó a su bebé recién nacida

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del estado Portuguesa detuvieron a una mujer tras haber abandonado a su hija recién nacida en plena Semana Santa.

La joven, de apenas 23 años, fue identificada como Carmen B. V., quien dejó a la bebé tirada en plena calle, donde fue encontrada por las autoridades.

El hallazgo de la pequeña ocurrió el pasado miércoles 1 de abril en las cercanías de una casa abrigo, a pocos metros del Hospital Jesús María Casal Ramos de las ciudades gemelas Acarigua-Araure, informó el periodista Jhorman Cruz.

¿Qué ocurrió en el hospital?

Tras el despliegue de los funcionarios del Cicpc por los distintos centros de salud de la zona, la tarde del viernes lograron ubicar a la mujer.

Carmen B. V., quien vive en la población de Espinital, se encontraba dentro del mismo hospital donde dejó a la niña, específicamente en el área de emergencias para mujeres.

La joven ingresó presentando un fuerte sangrado y aseguró a los médicos que había perdido a su bebé en su casa. Sin embargo, al ser interrogada por los investigadores policiales, terminó confesando que ella era la madre de la pequeña abandonada. Al momento de su arresto, alegó que actuó de esa manera por miedo y por no tener recursos económicos para criarla.

Los detalles del caso

Según el reporte oficial de las autoridades, la pequeña nació el martes 31 de marzo y su madre decidió dejarla en la calle apenas un día después, el Miércoles Santo. La alerta definitiva la dio la propia abuela de la infante, quien no sabía nada del embarazo pero, al ver las noticias en las redes y notar el sangrado de su hija, decidió encararla.

Actualmente, la recién nacida se encuentra a salvo bajo el cuidado y resguardo de las instituciones del Gobierno.

Por su parte, la detenida permanece bajo estricta vigilancia médica en el hospital mientras se recupera de sus dolencias físicas. El caso completo fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima del estado Portuguesa para que rinda cuentas ante la justicia.

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