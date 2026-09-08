Lo asesinaron cuando celebraba su cumpleaños: muere DJ venezolano tras altercado en un local nocturno

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Un hombre venezolano, quien era conocido en el ambiente artístico como “Alfred DJ”, fue asesinado en un local nocturno, cuando celebraba su cumpleaños.

De acuerdo con los reportes del violento incidente, el suceso se registró el pasado 5 de septiembre, en la ciudad de Boa Vista, en Brasil.

DJ venezolano asesinado durante su celebración de cumpleaños

Allegado de la víctima indicaron que Alfred Durán celebraba su cumpleaños cuando ocurrieron los hechos fatales. Se conoció que el DJ intentó intervenir pacíficamente en una discusión, sin esperar que uno de los involucrados arremetería contra él.

En medio del altercado, un hombre tomó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, el venezolano murió en el lugar de los hechos.

Alfred Durán era originario del estado Anzoátegui, indicó el medio Versión Final. El hombre se estableció en Brasil y se consolidó como un destacado DJ dentro del sector del entretenimiento local.

Autoridades buscan identificar al homicida

Además, se desempeñaba como promotor especializado en equipos de sonido y canalizó gran parte de su labor profesional y comercial a través de su propia plataforma web.

Las autoridades policiales y judiciales brasileñas iniciaron las diligencias de rigor para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se presentó este crimen.

Asimismo, buscan ubicar al presunto responsable y determinar las responsabilidades penales pertinentes.

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