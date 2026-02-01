Niño de ocho años fallece tras recibir disparo de escopeta: jugaba en su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Una tarde de juegos terminó en una terrible tragedia para una familia en el estado Guárico.

La comunidad del fundo Chivirital, ubicada en el municipio Esteros de Camaguán, quedó conmocionada tras el fallecimiento de un niño de apenas 8 años de edad, quien recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en su casa.

De acuerdo con los reportes policiales, el pequeño estaba junto a su hermanastro de 13 años en la sala de la vivienda cuando ambos encontraron una escopeta. En medio del juego, el adolescente accionó el arma de fuego de forma accidental, provocando la herida mortal que le quitó la vida al menor casi de manera instantánea.

Intento de auxilio y fallecimiento

Al escuchar el estruendo de la detonación, el padre de la víctima corrió a la sala y trató de auxiliar a su hijo. A pesar de la desesperación y los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un centro de salud cercano, el niño no resistió la gravedad de la lesión y falleció en el trayecto.

Tras confirmarse el deceso, los familiares movilizaron el cuerpo hasta el sector La Manga de la Isla Apurito, en San Fernando de Apure. Cerca de una iglesia evangélica de la zona, las autoridades finalmente interceptaron el traslado para realizar los procedimientos legales correspondientes y dar inicio a las averiguaciones.

Investigaciones en curso

Funcionarios del Cicpc se encargaron del levantamiento del cuerpo y de recolectar las evidencias en el sitio del suceso. Por el momento, los investigadores manejan el caso como un accidente doméstico.

Este hecho encendió las alarmas en la comunidad, donde las autoridades insisten a los padres sobre el peligro de tener armas en casa y la importancia de no dejar a los menores sin vigilancia.

