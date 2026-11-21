Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa capturaron a un hombre de 26 años en el caserío Santa Ana, dentro del municipio Ospino, por su presunta participación en el homicidio del joven colombiano Elver Santiago Méndez Castro, de 26 años. El operativo ocurrió tras labores de inteligencia y rastreo policial que permitieron ubicar al sospechoso, identificado con las siglas L. M. P. C. y también señalado en reportes como Luis Miguel Paredes Colmenares. Los reportes policiales indican que el hombre cruzó la frontera hacia Venezuela con el propósito de evadir la acción de la justicia colombiana.

Solicitud internacional de aprehensión



Al revisar los datos del detenido en los sistemas de seguridad, los funcionarios confirmaron que existía una orden de captura en su contra emitida por la Seccional de Investigación Criminal de Colombia, conocida como Sijin. El hombre también registraba una Notificación Azul de Interpol por el delito de homicidio.

Detalles del crimen



Las investigaciones en Colombia sitúan el crimen el 24 de octubre en una zona comercial de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, en el sector del barrio Alcaparros. Según los relatos difundidos por familiares de la víctima, una discusión surgió en un establecimiento tras una solicitud que derivó en insultos hacia la madre del joven, llamada Patricia.

Cerca de las 10:30 p.m., ella llamó a su hijo para contarle lo sucedido. Elver Santiago acudió al sitio, tuvo un primer intercambio con los involucrados, buscó a su hermano y luego ambos se retiraron hacia su casa a pedido de su madre. Más tarde, el joven permaneció en una cigarrería cercana. De acuerdo con los testimonios familiares, los agresores recorrieron varios locales del sector con cuchillos y machetes hasta dar con él, lo sujetaron de los brazos y lo atacaron con gravedad con machete y otras armas blancas, lo que causó su muerte en el lugar. Las imágenes del suceso circularon en redes sociales y provocaron conmoción y reclamos de justicia en ambos países.

Captura



La vocería oficial del Servicio de Investigación Penal de PoliPortuguesa, bajo la dirección del comisario jefe Freddy Segovia y la comandancia del general de brigada Luis Alberto Morales Guerrero, informó que el aprehendido quedó a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Portuguesa, con sede en Acarigua. Ese despacho fiscal asumirá los trámites legales y los mecanismos de cooperación judicial entre Venezuela y Colombia para definir la responsabilidad penal del detenido.

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