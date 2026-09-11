Prestó dinero y la mataron a golpes para no pagarle: Cicpc esclarece el crimen de Omaira González

Funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el homicidio y robo de Omaira del Carmen González Pushaina, de 46 años de edad.

Las pesquisas de campo y análisis técnico-científicos permitieron la aprehensión de Carlos Javier Rittar, de 54 años, como autor material del hecho ocurrido en el estado Zulia.

Este 11 de septiembre y a través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló los detalles del procedimiento.

Precisó que el suceso se registró en el sector Los Planazos, perteneciente a la parroquia Idelfonso Vásquez del municipio Maracaibo.

Las investigaciones policiales determinaron que la víctima le había prestado una suma de dinero al aprehendido días antes del crimen.

Ataque con objeto contundente y robo

Ante las exigencias del cobro y con el objetivo de evitar el pago de la deuda, Rittar abordó a González Pushaina dentro del inmueble.

El hombre la sometió y le propinó múltiples golpes con un banco de madera hasta causarle la muerte de forma instantánea.

Tras cometer el asesinato, el agresor sustrajo varios dispositivos móviles propiedad de la víctima y huyó de la escena.

Rico indicó que la comisión detectivesca desplegó un rastreo en la zona que culminó con la captura del implicado en la capital zuliana.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para la imputación formal de los cargos.

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