Sancionarán a conductor de una línea de autobuses en Los Altos Mirandinos por no aceptar pago móvil y maltratar a pasajeras: los usuarios lo denunciaron

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una publicación del Diario El Avance, un conductor de autobús de la línea San Pedro de los Altos Mirandinos, será sancionado por no aceptar pago móvil y maltratar a varias pasajeras.



El coordinador del Frente de Transportistas de los Altos Mirandinos, José Goncalves, dijo que apenas leyó la denuncia en el diario, contactó al presidente de la organización, quien adelantó que el chofer sería citado y el caso pasaría al tribunal disciplinario, donde se acordaría la sanción.

Manifestó que las medidas van desde la suspensión, el pago de multas, hasta la expulsión en caso de ser reincidente en las faltas.



"Muchos usuarios alegan que denuncian y los directivos de las líneas no actúan, no sancionan, eso no es así. Siempre se procede cuando hay señalamientos concretos, bien fundamentados, como las que ustedes publicaron en Avance.

Pero cuando se trata de denunciantes de oficios, que los hay y bastante, ahí pudieran desestimarse, sin embrago este no es el caso", afirmó Goncalves.

Autobuseros más empáticos

Agregó que antes la escasez de efectivos, los autobuseros deben ser más empáticos y aceptar esta modalidad de pago, "porque ciertamente a muchos se les hace muy cuesta arriba manejar efectivo. A los compañeros no les cuesta nada tener activo su pago móvil, igual eso es dinero y la gente está pagando su pasaje. Es innecesario caer en peleas estériles".



Sobre el mal trato a los pasajeros, apuntó que es un acto reprochable no solo de ese chofer sino el de otros que pudieran caer en esto mismo.

"A lo mejor el colega amaneció de mal humor, pero mejor debió quedarse en su casa y no adoptar este tipo de comportamiento que deja muy mal parado al resto del gremio".

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube