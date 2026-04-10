Tragedia en La Pastora: muertos y heridos por deflagración de una bombona de gas

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de la 1:00 p.m. de este 9 de abril, la comunidad de La Pastora se conmocionó tras la deflagración de una bombona de gas doméstico de 10 Kg, que estaba en el interior de una vivienda.

El siniestro, que tuvo lugar en la esquina de San Nicolás a Flores, adyacente al mercado municipal de La Pastora, en Caracas, dejó dos personas fallecidas (pareja), mientras una niña de 12 años resultó con quemaduras.

Al lugar se presentaron comisiones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Protección Civil, PNB y Bomberos de Caracas.

En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Caracas detalló que el lamentable hecho ocurrió en una casa sin número y que la explosión fue provocada por el cilindro de gas. Tras la llegada al sitio, los efectivos lograron contener el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas cercanas y el mercado.

Asimismo, señalaron que, una vez controladas las llamas, se realizaron labores para eliminar riesgos en la zona. Indicaron que se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho.

En los últimos meses se han registrado hechos similares no solo en Caracas, sino en el interior del país. Expertos han sugerido que es imperante renovar los cilindros de gas que ya tienen años en circulación.

Víctima

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube