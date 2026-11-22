La comunidad venezolana en Perú y los habitantes del estado Lara lamentan el fallecimiento de Alejandro Pastor Figueroa Rodríguez, un basquetbolista oriundo de Barquisimeto de 34 años de edad que perdió la vida tras rescatar a un adolescente de 14 años que se ahogaba en una playa del distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima.

Detalles de la tragedia



De acuerdo con los reportes difundidos por allegados y medios locales larenses, el suceso ocurrió cuando el menor de edad quedó atrapado en el agua con serias dificultades para salir. Al notar la emergencia, Figueroa ingresó de inmediato al mar sin dudar en arriesgar su propia integridad física para auxiliar al joven. Gracias a su rápida intervención, logró poner a salvo al adolescente, pero no consiguió salir con vida del agua.

Luto



La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad y reconocimiento tanto entre los migrantes venezolanos en territorio peruano como en su ciudad natal. En Barquisimeto, familiares, amigos y vecinos recordaron la trayectoria personal de Alejandro, quien creció y desarrolló toda su vida en el sector comprendido entre la calle 48 y las carreras 23 y 24 de la capital larense. Quienes convivieron con él destacaron su vocación deportiva en el baloncesto, su trato cercano y su permanente disposición para ayudar a los demás.



Alejandro Pastor Figueroa Rodríguez deja un hijo de 12 años llamado Juan. Sus allegados resaltaron su faceta como padre dedicado y subrayaron que su gesto final refleja los valores solidarios que mantuvo durante toda su vida.

Incidente similares



El hecho ocurre en una semana marcada por emergencias marítimas en el litoral de Villa El Salvador, zona costera de Lima donde las autoridades y cuerpos de rescate registraron varios incidentes por el fuerte oleaje y las corrientes marinas en distintos balnearios del distrito. Mientras sus seres queridos organizan actos en su memoria, la historia de Figueroa trasciende como un testimonio de valentía y entrega humana en el exterior.

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