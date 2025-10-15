Tragedia: fuertes lluvias cobran dos vidas este 15 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Dos personas perdieron la vida en hechos aislados, durante este miércoles 15 de octubre, producto de las intensas lluvias.

De manera extraoficial se conoció que las víctimas se registraron en el estado Miranda y Caracas.

Dos fallecidos por intensas lluvias

En el sector Puente de Piedra, parroquia Paracotos, un muro se derrumbó y tapió varios vehículos.

Durante el incidente, una persona habría fallecido y otra resultó herida.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima mortal, así como del lesionado.

A través de su cuenta en la red social X, Alberto Prato, comisario jefe de la Policía de Chacao, compartió algunos detalles.

"Atentos y pendientes: 08:15am, están informando que en el Sector puente de piedra, parroquia paracotos un muro se derrumbó y tapió unos vehículos, lamentablemente una persona fallecida y un lesionado. Se desconoce más detalles!", escribió en su cuenta ofcial de X.

Un segundo hecho ocurrió en la parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas.

Una mujer falleció en el sector San Luis del barrio Los Cardones, tras ser arrastrada por la corriente de agua de lluvia, quedando atrapada debajo de un vehículo.

La víctima quedó identificada como Aeyuris Aniuska (45) y se desplazaba en una moto con su pareja.

La mujer cayó del vehículo y quedó atrapada debajo de un jeep. Tras lo ocurrido, vecinos y su acompañante trataron de auxiliarla, pero tras lograr sacarla del rústico, estaba sin signos vitales.

Comisiones del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al sitio, al igual que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este 15 de octubre las condiciones para Venezuela en horas de la mañana se esperan áreas nubladas con formación de células convectivas, productoras de lluvias o chubascos y actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales, Occidentales, este de Falcón y Zulia

