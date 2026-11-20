En un hecho que ha conmocionado al estado Mérida, un perro de raza rottwailer atacó a un niño de tres años en la urbanización La Gerbera, en el sector El Rincón, en la avenida Los Próceres.

El periodista Jordin Morales reveló que el infante de la familia Urrea Medina falleció tras varias horas de agonía en el Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo.

CICPC detiene al dueño del perro

Efectivos adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), están desarrollando las averiguaciones de rigor con relación a este caso para esclarecerlo.

El propietario del perro involucrado en los hechos fue detenido por los funcionarios de la policía científica mientras adelantan las averiguaciones de rigor.

Presuntamente, el perro es mascota de la casa donde habitaba el niño, por lo que no era un desconocido para el animal.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles con relación a este hecho ocurrido en la capital merideña.