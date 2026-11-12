Vehículo en llamas bloquea Las Mercedes: reportan paso restringido y fuerte congestión vial

Un vehículo envuelto en fuertes llamas genera gran alarma en las calles de la capital, este jueves 12 de noviembre de 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde de Baruta, Darwin González, alertó a los conductores que transitan por la zona sobre el siniestro.

Las primeras imágenes compartidas por González, muestraban una densa columna de humo negro y fuego intenso que consumía la parte delantera de un carro blanco en plena vía pública.

No obstante, la intervención rápida de los funcionarios frenó la propagación de las llamas en el sector.

Alerta en el Paseo Las Mercedes

El suceso ocurrió a la altura del Paseo Las Mercedes, donde las llamas sorprenden a los conductores que se encuentran en la zona. Los reportes iniciales indicaron que el fuego inicia de forma repentina en la parte frontal del vehículo.

No obstante, el alcalde confirmó recientemente que el fuego ya quedó completamente extinguido por los rescatistas, quienes desplegaron mangueras y equipos especiales.

El tránsito vehicular presenta retrasos moderados mientras finalizan las labores de despeje de la vía. Los organismos de seguridad recomiendan tomar rutas alternas ante la presencia de tráfico lento en las adyacencias.

Presencia de Polibaruta en el sitio

Los efectivos de Polibaruta y Protección Baruta llegaron de inmediato al lugar del evento para asegurar el perímetro. Las autoridades piden precaución a los ciudadanos mientras atienden la emergencia.



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