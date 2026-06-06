Venezolanos integraban banda dedicada a la explotación sexual: así captaban a sus víctimas

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Tres integrantes de una banda criminal dedicada a la explotación sexual y lavado de dinero quedaron en prisión preventiva. La red estaba compuesta por ciudadanos paraguayos, venezolanos, argentinos y chilenos.

De los diez imputados formalizados por integrar la organización criminal, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos, que operaba en distintas regiones del Chile, solo tres recibieron la privativa de libertad.

Prometían mejores oportunidades laborales a sus víctimas

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los implicados captaban mujeres en Paraguay por medio de falsas promesas de mejores oportunidades laborales y de vida.

Las víctimas eran trasladadas a Chile, donde se les enviaba hasta las ciudades de Valparaíso y Puerto Montt, donde eran alojadas en inmuebles utilizados para la explotación sexual.

Según las autoridades, las mujeres sufrían retención de documentos, descuentos de sus ganancias y el cobro de multas impuestas por la organización.

Utilizaban falsas empresas para legitimar ingresos

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI de Puerto Montt, Sergio Castro, indicó que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal transnacional que obtenía importantes ganancias económicas mediante la explotación de las víctimas.

Además, se determinó que los integrantes de la banda utilizaban testaferros y empresas de fachada para ocultar y legitimar los recursos obtenidos ilícitamente, reseñó BioBioChile.

Tras la formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva para los tres imputados identificados como líderes de la organización, mientras que los otros siete acusados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad durante el desarrollo de la investigación.

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