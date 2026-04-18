Vuelo de Chicago a Nueva York aterriza de emergencia tras amenaza de seguridad

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La operatividad del aeropuerto O’Hare se vio vinculada a un incidente aéreo luego de que un avión comercial tuviera que interrumpir su ruta programada hacia el aeropuerto de La Guardia. La unidad, un Boeing 737, transportaba a 159 pasajeros y seis tripulantes en el momento en que se activaron los protocolos de emergencia por una "preocupación de seguridad". El aterrizaje forzoso se realizó en la terminal de Pittsburgh, Pensilvania, donde las autoridades locales y federales tomaron control de la situación para inspeccionar la máquina.

Evacuación mediante toboganes de emergencia

Tras el aterrizaje del avión, la aerolínea procedió a la evacuación inmediata de todas las personas a bordo utilizando los toboganes inflables. Según el comunicado oficial de United Airlines, no se registraron heridos durante el procedimiento ni durante el tiempo que duró la alerta. Los pasajeros fueron trasladados a una zona segura de la terminal de Pittsburgh mientras los equipos de respuesta rápida iniciaban los protocolos de revisión técnica y de seguridad en la plataforma.

Inspección con unidades caninas y antiexplosivos

El operativo de seguridad contó con la participación de agentes del Departamento de Policía del Condado de Allegheny (ACPD) y especialistas federales. Equipos de desactivación de explosivos (EOD) y perros K9 entrenados en detección de sustancias peligrosas realizaron una revisión exhaustiva de la cabina y el área de carga del avión. Tras finalizar las pesquisas, las autoridades informaron que no se hallaron objetos o materiales que representaran una amenaza real, por lo que se dio por concluida la investigación en el sitio.

Reasignación de pasajeros y continuidad del servicio

El aeropuerto de Pittsburgh confirmó que, pese al despliegue de emergencia, la terminal se mantuvo operativa en todo momento. Los viajeros afectados por el desvío fueron reubicados en otra aeronave para completar su trayecto hacia la ciudad de Nueva York. El Boeing 737 involucrado en el incidente quedó bajo supervisión técnica para los chequeos de mantenimiento preventivo habituales tras una evacuación por toboganes.

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