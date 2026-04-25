A la venta la casa más cara en la historia del condado de Miami-Dade: refugio de Richard Nixon y "Scarface"

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Una de las propiedades más emblemáticas de la cultura pop en Florida ha sido puesta a la venta en abril de 2026, con un precio de salida de 287 millones de dólares. La mansión, situada en la exclusiva isla de Key Biscayne, es reconocida internacionalmente por haber representado el hogar de Frank López en la película Scarface (1983).

Ubicada en un terreno de 1 hectárea frente al mar, la edificación no solo destaca por su valor cinematográfico, sino por sus características de lujo que incluyen un helipuerto privado y una piscina con una inusual forma de piano.

Detalles técnicos y amenidades de lujo

Construida originalmente en 1981, la mansión cuenta con una estructura diseñada para aprovechar la vista panorámica hacia la Bahía de Biscayne y el horizonte de edificios de Miami.

La planta física dispone de cinco dormitorios y amplias áreas sociales, complementadas con un muelle privado de alta capacidad. Actualmente, la propiedad pertenece a John Devaney, fundador de United Capital Markets, quien ha mantenido la residencia como uno de los activos inmobiliarios más exclusivos del sector 485 West Matheson Drive.

Historia cinematográfica y televisiva

La relevancia de esta mansión en la industria del entretenimiento comenzó con su aparición en Scarface, donde fue el escenario de la transición de poder entre el personaje de Tony Montana y su mentor. Posteriormente, la estética de la casa fue aprovechada para diversos episodios de la serie Miami Vice, consolidándose como un símbolo de la opulencia de la década de los 80 en Florida. A pesar de los años, la estructura conserva elementos visuales que son fácilmente identificables por los seguidores de ambas producciones.

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