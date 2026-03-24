El cóctel de chocolate exclusivo en restaurante de Nueva York: cuesta $1000

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Los amantes del chocolate encuentran un nuevo cóctel caliente de tres niveles, que cuesta a los clientes la friolera de $ 1.000 por copa.

El cóctel, denominado Versailles Velour, es una mezcla impregnada de cinco licores de gran potencia, adornada con pan de oro, como si fuera una colaboración entre el rey Midas y Willy Wonka.

Está disponible en el restaurante Benjamin Steakhouse en Midtown.

De acuerdo con The New York Post, el espresso martini está “inspirado en la grandeza y la indulgencia ceremonial de la corte francesa”.

¿Cómo se prepara?

Según el camarero Victor Dedushaj, el orígen de esta bebida es debido a un cliente con gustos exigentes y el deseo de impresionar a su esposa amante del chocolate caliente, le pidió: “Algún día la dejaré boquiabierta”.

"Pregunté qué tan lejos debía llegar y el hombre me respondió: “Hazlo hasta el final”, lo que dio lugar a la receta actual del Versailles Velour.

El cóctel combina:

5 licores de alta gama como cognac Hennessy Richard y Grand Marnier Quintessence.

Lámina de oro comestible de 24 quilates.

Un chocolate personalizado valorado en $ 100 por unidad.

La base está compuesta por Mozart Dark Chocolate Liqueur, Bailey’s Irish Cream, Kahlúa, café espresso fresco, leche vaporizada y bitter de naranja.

Debido a los precios de los licores, es el precios final del cóctel de chocolate.

Dedushaj recomendó el Versailles Velour como digestivo para postres intensos, como tiramisú o tarta de nuez.

El cóctel se integra a la oferta de creaciones de alto precio de restaurantes neoyorquinos, como las recetas estacionales de Empire Steak House, restaurante de carnes de Manhattan.

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