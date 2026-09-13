La bióloga que acampó 2 años en un bosque para salvar al águila calva de EEUU

A mediados de la década de 1970, la población silvestre del águila calva (Haliaeetus leucocephalus) atravesaba un punto crítico tras décadas de persecución, pérdida de hábitat y el impacto devastador del pesticida DDT, un químico que debilitaba los cascarones de los huevos e impedía la llegada a término de las crías. Para frenar el declive de la especie —emblema nacional desde 1782—, la bióloga Tina Morris asumió la dirección del primer programa experimental de cría en cautividad y reintroducción del país.

El reto logístico en la torre de postes

El proyecto se instaló entre 1976 y 1978 en una reserva de vida silvestre en el estado de Nueva York. Debido a la falta de nidos naturales seguros en la zona, el equipo levantó una estructura de postes de telégrafo que sostenía un nido artificial de 1,5 metros de diámetro, confeccionado con ramas y palos para replicar las condiciones de la especie en libertad.

Allí se ubicaron los primeros siete aguiluchos traídos para el programa. Morris se instaló en un campamento improvisado justo debajo de la plataforma elevadora con la única compañía de sus dos perros. Durante más de dos años, la investigadora mantuvo una guardia permanente bajo las inclemencias del tiempo para supervisar el desarrollo físico de las aves, controlar sus horarios de alimentación y actuar de inmediato ante emergencias.

El método de alimentación a ciegas

La principal dificultad técnica del experimento radicaba en el riesgo de "impronta", un proceso biológico por el cual los polluelos identifican a los humanos como sus cuidadores, lo que invalida su capacidad para cazar y sobrevivir en libertad. Para evitar que las aves asimilaran la presencia humana, Morris diseñó un sistema de suministro de alimento oculto:

Mecanismos de aislamiento: Entregaba las raciones de comida fresca mediante rampas y títeres que simulaban el pico de ejemplares adultos, evitando que los aguiluchos vieran a una persona en el proceso.

Entregaba las raciones de comida fresca mediante rampas y títeres que simulaban el pico de ejemplares adultos, evitando que los aguiluchos vieran a una persona en el proceso. Rescates de campo: Durante los primeros intentos de vuelo, era habitual que las aves jóvenes cayeran al suelo de manera torpe. Morris debía localizar a los ejemplares entre la maleza, sujetarlos con mantas de protección para evitar lesiones por garras o picotazos y subirlos nuevamente al nido sin que percibieran la interacción directa.

El legado biológico y la longevidad récord

Una vez que la primera camada logró dominar el vuelo y realizar sus primeras capturas de presas vivas, el modelo de Morris fue certificado como un éxito metodológico y se replicó en otros refugios de la red federal de vida silvestre.

Un año después de culminar la fase inicial, la bióloga incorporó al programa a una quinta ave rescatada con lesiones en una ala. Este ejemplar no solo logró recuperarse bajo sus cuidados, sino que se convirtió en el registro de mayor longevidad documentado para la especie, alcanzando los 38 años de vida. A lo largo de casi cuatro décadas, esta hembra engendró y crio alrededor de 70 polluelos, contribuyendo de forma directa al repunte poblacional de las águilas en el noreste del país.

El éxito acumulado de estos programas de manejo intensivo, sumado a la prohibición estricta del DDT en territorio estadounidense, permitió la recuperación paulatina de la especie en sus hábitats nativos hasta su retiro definitivo de la lista de especies amenazadas en 2007.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube