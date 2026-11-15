Trump relata testimonio de pilotos sobre "objeto redondo" más rápido que un F-22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pilotos de la Fuerza Aérea le informaron en el Despacho Oval sobre el encuentro en vuelo con un objeto esférico que superó ampliamente la velocidad de un avión de combate F-22.

Las declaraciones del mandatario sobre el avistamiento de ovnis en EE. UU. se produjeron durante una conversación con el corresponsal Ross Douthat, emitida el domingo en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, donde también prometió averiguar si operan proyectos oficiales encubiertos dedicados a estudiar fenómenos anómalos no identificados.

El relato de los pilotos de la Fuerza Aérea

Al ser consultado sobre si algún reporte o evidencia le hacía pensar que existe una explicación distinta detrás de los fenómenos registrados en el espacio aéreo, Trump se definió a sí mismo como un "poco creyente", pero destacó la credibilidad de los aviadores militares que lo visitaron y le contaron "cosas muy extrañas".

"No son personas a las que se podría llamar teóricos de la conspiración —ni siquiera saben lo que significa—, pero son pilotos magníficos. Jóvenes, guapos, con unos cortes de pelo impecables. Me gustaría llevar un corte igual que ellos. Se ven perfectos, como Tom Cruise", expresó el presidente al calificarlos como "auténticos profesionales".

Seguidamente, el jefe de Estado detalló el episodio específico narrado por los tripulantes de la aeronave militar, aunque no precisó las identidades de los involucrados ni la fecha o ubicación geográfica del incidente:

"Están volando un F-22, que es el mejor que existe, el más rápido, el mejor avión que jamás se haya visto. Y algo pasa a su lado a tres veces su velocidad. Y es redondo. No es aerodinámico".

Indagación sobre programas gubernamentales secretos

Durante el intercambio periodístico, Douthat preguntó al mandatario sobre las denuncias de presuntos informantes respecto a la existencia de un programa secreto del gobierno para analizar estos objetos sin el conocimiento de los presidentes. Ante el cuestionamiento, Trump descartó tener información previa pero anunció que verificaría el asunto de inmediato:

"No, y no he oído nada al respecto. Pero si lo hay, me enteraré justo después de esta entrevista".

El presidente añadió que conoce a "mucha gente muy íntegra" que considera ciertas esas versiones, pese a que él mantiene una postura escéptica frente al tema.

Antecedentes de documentos desclasificados

Las afirmaciones de Trump ocurren semanas después de que la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono divulgara un lote de archivos desclasificados que documentan avistamientos registrados durante varias décadas.

Entre los expedientes publicados figura un informe de 2026 elaborado por agentes federales, quienes reportaron haber observado un objeto triangular negro mate elevarse verticalmente sobre una cresta montañosa, permanecer suspendido en silencio y acelerar hacia un cañón a una velocidad comparable con la de un caza militar.

Según el documento oficial, el objeto carecía de motores, rotores o escapes visibles, presentaba una distribución térmica uniforme en su superficie y no pudo ser identificado, precisando que su desplazamiento fue estimado visualmente por los testigos sin medición instrumental.



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