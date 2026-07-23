Chayanne y Gilberto Santa Rosa se suman a la gran noche solidaria por Venezuela

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La solidaridad con Venezuela sigue sumando voces y ritmos. A menos de un mes de la catástrofe, la coalición 'Unidos por Venezuela' confirmó este jueves 23 de julio una segunda tanda de artistas de primer nivel para el concierto benéfico que se celebrará en Miami. Los puertorriqueños Chayanne y Gilberto Santa Rosa encabezan la lista de nuevas incorporaciones, que incluye también a figuras venezolanas como Corina Smith, Chino y Nacho, Micro TDH, Noreh, Jerry Di, Jonathan Moly, Joaquina, Nella y Jorge Luis Chacín.

Un cartel de lujo para una causa que no espera

Con esta segunda tanda, el evento redondea un cartel que ya era de por sí impresionante. A los nuevos nombres se suman los ya anunciados Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

La cita es el domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, a partir de las 6:00 p.m. (hora local). El espectáculo, que combinará un concierto en vivo con un teletón internacional, será transmitido simultáneamente para llegar a millones de hogares en Estados Unidos, América Latina y plataformas digitales. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Más que música: una plataforma para la esperanza

El concierto no se limitará a las presentaciones musicales. La organización ha diseñado una campaña integral que permitirá a los espectadores realizar donaciones a través de múltiples plataformas y códigos QR. La transmisión incluirá reportajes especiales sobre las labores de rescate, el trabajo de las organizaciones humanitarias en el terreno y testimonios de los afectados. El objetivo es mostrar la magnitud de la catástrofe y la urgencia de la ayuda.

"Los fondos recaudados serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación", informó la coalición organizadora.

Una tragedia que moviliza al mundo

La urgencia del evento responde a una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de Venezuela. El pasado 24 de junio, un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 afectó principalmente a Caracas y La Guaira, en el norte del país. El balance oficial más reciente cifra en al menos 5.398 los fallecidos y 16.740 los heridos.

La iniciativa está liderada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment.



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