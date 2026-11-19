El gobierno de Estados Unidos estableció este lunes nuevas regulaciones destinadas a impedir que empresas extranjeras utilicen de manera remota servidores y procesadores avanzados de origen estadounidense para entrenar modelos de inteligencia artificial.

La medida, ejecutada a través de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, amplía el alcance de las restricciones tecnológicas en EEUU para cerrar brechas operativas vinculadas al alquiler de capacidad de procesamiento en la nube desde terceros países.

Alcance de la normativa y países supervisados

La disposición entró en vigor de manera inmediata tras su publicación oficial y exige que los centros de datos ubicados fuera del territorio estadounidense identifiquen a sus usuarios finales cuando presten servicios a entidades de países como China, Rusia, Irán y Cuba.

"La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota que involucren centros de datos en terceros países", informó la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio al dar a conocer la resolución.

Adicionalmente, el reglamento establece requisitos de licencia que serán evaluados caso por caso para la venta de chips a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil, naciones que las autoridades catalogaron con un riesgo superior al normal de desvío tecnológico hacia destinos no autorizados.

Antecedentes corporativos y debate legislativo

La emisión de estas reglas ocurre días después de la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo y cofundador de Nvidia, tras cuestionamientos sobre sus vínculos con un ejecutivo chino que dirigió Megaspeed International. Esta firma, con sede en Singapur, es investigada por presunto desvío de procesadores avanzados de Nvidia hacia China en contravención de las normas de exportación, operando mediante centros de datos en el sudeste asiático, incluidas instalaciones en Malasia.

Aunque Estados Unidos prohíbe la venta directa de sus procesadores de inteligencia artificial más avanzados a China, legisladores habían advertido sobre vacíos legales en el acceso remoto. El año pasado, el representante republicano por Nueva York, Michael Lawler, impulsó un proyecto de ley —aprobado por la Cámara de Representantes— señalando ante el Congreso que los "controles físicos de exportación" vigentes no cubrían el entorno digital, lo que permitía a China "acceder a nuestra tecnología a través de la nube" y representaba "una herramienta eficaz para eludir" las limitaciones comerciales.

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