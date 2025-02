Agentes de ICE detienen a trabajador de construcción en Florida: Video capta el momento

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo dos operaciones en el sur de Florida, que resultaron en la detención de dos hombres.

Uno de los hombres fue detenido mientras trabajaba en un sitio de construcción en Wilton Manors, reseña NBC Miami.

Agentes federales de la DEA y de Seguridad Nacional detuvieron a un hombre en su lugar de trabajo en Wilton Manors el viernes, en horas de la mañana.

El hombre es padre, esposo y propietario de una vivienda y ha vivido en Estados Unidos durante 13 años.

Jeb Shafer, de Shafer Construction, dijo que recibió una llamada de un subcontratista que estaba realizando demolición diciendo que había un problema.

Shafer dijo que pensó que habían golpeado una tubería de agua, pero en cambio vio a 15 agentes intentando arrestar a una persona en su lugar de trabajo.

Ciudadano estadounidense denunció que fue agredido por un agente de ICE en Florida

Un trabajador, que es ciudadano estadounidense, alega que fue agredido por agentes federales mientras intentaba dar asesoría legal a otro hombre en el lugar de trabajo.

Según el trabajador, los agentes lo amenazaron con golpearlo y lo empujaron contra una puerta, señala NBC Miami.

“Él trató de tomar su teléfono, entonces otro oficial le dijo: ‘Escucha, escucha, no te muevas, porque si empiezas a moverte, te voy a dar un puñetazo, te voy a empujar’. Fue entonces cuando me empujó y luego me puso contra la pared”, dijo el trabajador que no quiso ser identificado.

“Que un policía encubierto empujara a mi subcontratista contra la puerta y amenazara con golpearlo fue algo que pasó desapercibido(…) realmente te toma por sorpresa”, dijo Shafer con incredulidad.

“Sabes, lo vemos en la televisión, ves que sucede, no crees que va a suceder en tu propio patio trasero. Oh, eso es en Nueva York, eso es Texas, pero aquí en Wilton Manors”, agregó.

El Departamento de Policía de Wilton Manors confirmó que estuvo presente en el lugar de los hechos a solicitud del ICE, pero aclaró que no participó en la planificación ni en la coordinación de las operaciones.

Su participación se limitó a brindar asistencia cuando el ICE tuvo dificultades para acceder a una persona.

Puede ver el video haciendo clic en este enlace.

Visita nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube