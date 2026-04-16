Airbnb regala $750: el ambicioso plan para conseguir anfitriones antes del Mundial

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El mayor evento deportivo del planeta está a la vuelta de la esquina y, para los residentes de las ciudades sede, el trofeo más deseado no es de oro, sino de dólares.

Atlanta se perfila como uno de los epicentros económicos de la Copa del Mundo, con proyecciones que sitúan las ganancias por alquileres temporales por encima de los $5.000 para quienes decidan abrir las puertas de sus hogares.

Con 104 partidos programados y un flujo de visitantes sin precedentes, plataformas como Airbnb han pasado a la ofensiva, lanzando incentivos agresivos para transformar a residentes comunes en anfitriones profesionales.

El "Efecto Mundial": ¿Cuánto puedes ganar en Atlanta?

La ubicación lo es todo. Dependiendo del barrio, las tarifas nocturnas durante el torneo se han disparado, permitiendo que una propiedad se pague sola en menos de un mes:

Zona Premium (Estadio Mercedes-Benz y Centennial Park): las unidades de dos habitaciones oscilan entre $280 y $450 por noche . Si logras una ocupación total durante los 33 días del torneo, tus ingresos podrían alcanzar los $5,188 .

Zona Norte (Chamblee y alrededores): Con precios más moderados de $125 a $272 por noche, el potencial de ganancia ronda los $3,171.

Para facilitar estas cuentas, Airbnb ha habilitado su herramienta “Profit Tracker”, un simulador que permite a los propietarios estimar sus beneficios reales basándose en la ubicación exacta y el tipo de inmueble.

El bono de bienvenida: $750 para nuevos anfitriones

En un esfuerzo por expandir la oferta en las 16 sedes de Norteamérica, Airbnb ofrece una recompensa directa de $750 a quienes se estrenen como anfitriones. Los requisitos son específicos:

Nuevos usuarios: No haber tenido anuncios activos antes del 1 de febrero de 2026. Ubicación estratégica: Registrar un alojamiento entero en una de las ciudades anfitrionas (EE. UU., Canadá o México). Reserva mínima: Concretar al menos una estancia de $100 o más antes del 31 de julio de 2026.

Un impacto de $70 millones para la hospitalidad local

El Mundial no solo beneficia a los dueños de casas. Un informe conjunto de Airbnb y Deloitte estima que la hospitalidad en Atlanta recibirá una inyección de $70 millones, distribuidos en tres niveles:

$23 millones: Gasto directo de turistas en alojamientos.

$24 millones: Impacto indirecto en servicios y suministros locales.

$23 millones: Dinamización del consumo interno gracias al aumento de salarios de quienes trabajan en el sector.

Este fenómeno beneficia especialmente a grupos demográficos clave: en EE. UU., el 59% de los anfitriones son mujeres y el 20% son adultos mayores, quienes encuentran en estos eventos una oportunidad única para fortalecer su economía familiar.

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