Autoridades vinculan a un médico de 55 años con ataque armado cerca de la Casa Blanca

La Policía Metropolitana del Distrito de Columbia identificó a Matt Lambert, un médico de urgencias de 55 años, como el presunto autor del tiroteo registrado este jueves 12 de noviembre en el barrio de Logan Circle, en Washington D. C.

El ataque, ocurrido poco antes de las 8:00 a.m. en el gimnasio VIDA Fitness (cuadra 1500 de la calle 15 Northwest), provocó la muerte de un hombre y dejó a otras cuatro personas heridas antes de que el sospechoso falleciera por una herida autoinfligida en su residencia.

Cronología del incidente y balance de víctimas

Tras efectuar los primeros disparos dentro del establecimiento deportivo —donde se encontraban alrededor de 50 personas—, Lambert huyó del local, realizó detonaciones adicionales en la vía pública y se atrincheró en su apartamento del séptimo piso de un edificio cercano.

Categoría Detalle del Reporte Policial Fallecido en el ataque 1 hombre (dentro de las instalaciones de VIDA Fitness) Heridos de gravedad 1 mujer en estado crítico (trasladada al Hospital de la Universidad George Washington) Otros heridos 3 personas con lesiones que no comprometen su vida Presunto atacante Matt Lambert (55 años), hallado muerto por herida autoinfligida en su apartamento Armamento incautado 1 pistola (presuntamente usada en el ataque), 1 escopeta y 1 rifle

El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, informó que los negociadores mantuvieron comunicación telefónica con Lambert durante aproximadamente una hora. Mientras sostenían el diálogo, los agentes escucharon una detonación; durante el cerco policial, el hombre también disparó en dos ocasiones desde el interior de su vivienda a través de la puerta.

Líneas de investigación y reacciones oficiales

La concejala del Distrito de Columbia, Brooke Pinto, señaló que los indicios preliminares apuntan a que el tirador buscaba a una víctima específica dentro del gimnasio, aunque las autoridades aún no confirman si el resto de los afectados fueron blancos determinados.

Asimismo, los investigadores examinan un conflicto legal previo que Lambert mantenía con la asociación de propietarios de su edificio residencial. Según registros judiciales, el médico presentó una demanda el año anterior por daños de humedad, filtraciones de agua y moho que presuntamente le impedían habitar su ático desde 2024, litigio que tenía una audiencia de mediación programada para marzo. No obstante, Carroll enfatizó que aún no existe evidencia concluyente que vincule esta disputa inmobiliaria con el tiroteo.

Por su parte, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó el suceso calificándolo como un “acto de violencia armada sin sentido”, mientras los equipos forenses continúan reconstruyendo la secuencia exacta de los hechos y el vínculo entre el agresor y las víctimas.

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