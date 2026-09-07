California: huracán Marie causa destrozos en inundaciones en ciudades costeras

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El huracán Marie, localizado a más de 1 100 kilómetros de la costa de California, provocó inundaciones y rescates en el sur del estado durante el fin de semana del Labor Day.

Las condiciones climáticas, consideradas “potencialmente mortales” por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), convirtieron la franja costera entre Malibú y Long Beach en un área de emergencia.

Seal Beach fue uno de los lugares más afectados, con el agua del océano inundando estacionamientos y acercándose a propiedades residenciales, según reseña Infobae.

Medidas

Las autoridades tomaron medidas ante la situación. Equipos de respuesta construyeron bermas de arena y operaron bombas para devolver el agua al océano.

El NWS emitió una alerta de surf alto que estará vigente hasta el martes por la noche, mientras que el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles recomendó evitar el contacto con el agua en todas las playas de la zona debido a la calidad del agua tras las lluvias.

Pronósticos

A medida que Marie se desplaza hacia el noroeste, se esperan olas de hasta 3 metros en algunas playas, lo que llevó a un aumento significativo en los rescates acuáticos.

Los salvavidas del condado proyectan más de 1 000 rescates durante el fin de semana, comparado con los 500 que suelen realizar en un día normal.

Las condiciones en las playas son peligrosas, con corrientes de retorno que complican la seguridad de los bañistas.

Aunque se anticipa que Marie pierda intensidad y se convierta en una tormenta post-tropical, sus efectos continuarán afectando la costa.

Recuerde

Las mareas astronómicas altas y el oleaje elevado generan un riesgo moderado de inundación costera, y se han emitido avisos de inundación para varias áreas.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de más precipitaciones y condiciones adversas en la región.

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