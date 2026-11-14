Cheques de la FTC en Walmart: revisa tu buzón por este reembolso y conoce el plazo límite para cobrarlo

Si realizaste envíos de dinero a través de las ventanillas de Walmart durante la última década, podrías recibir un pago inesperado por correo postal.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) mantiene activo el envío de 65.022 cheques de reembolso que suman más de 9.8 millones de dólares, dirigidos a clientes afectados por deficiencias en los controles antifraude de la cadena minorista.

A diferencia de otras demandas colectivas, este proceso no requiere llenar formularios ni presentar recibos antiguos: la agencia federal envía el dinero de forma automática a los usuarios previamente identificados dentro del programa.

El reloj corre: tienes 90 días para hacer efectivo el pago

El tiempo para reclamar estos fondos es estricto.

De acuerdo con las directrices impresas en los documentos enviados desde el 15 de octubre de 2026, los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 90 días a partir de la emisión para depositar o cobrar el cheque.

Si el documento vence sin haber sido cobrado, la normativa general de la FTC establece que una reemisión solo es posible si aún quedan recursos disponibles en el fondo de compensación, por lo que las autoridades recomiendan realizar el trámite bancario apenas llegue el sobre al domicilio.

¿Quiénes califican y cuánto dinero envían?

No todas las personas que compraron artículos o realizaron giros en la tienda forman parte de esta distribución.

Estos son los parámetros clave del programa:

Periodo evaluado: transferencias de dinero elegibles procesadas en tiendas Walmart entre enero de 2015 y diciembre de 2024 .

transferencias de dinero elegibles procesadas en tiendas Walmart entre . Criterio de selección: los pagos están destinados exclusivamente a consumidores perjudicados por fallas en la prevención de fraudes en envíos de dinero.

La FTC no ha divulgado la fórmula interna utilizada para seleccionar a los beneficiarios ni el desglose exacto por caso.

Monto estimado: aunque la agencia no publicó una cifra promedio oficial, un cálculo realizado por MoneyTalksNews (dividiendo el fondo total de $9.8 millones entre los 65.022 cheques) arroja un aproximado de $150 dólares por persona, si bien la cantidad individual varía según cada expediente.

El origen del acuerdo: el caso FTC vs. Walmart Inc.

Este fondo de compensación es el resultado de una batalla legal iniciada en junio de 2022, cuando la FTC demandó a Walmart Inc.

La agencia señaló que la empresa, al operar como agente intermediario para servicios de remesas y transferencias como MoneyGram, Western Union y Ria, carecía de políticas efectivas contra el fraude, no capacitó adecuadamente a su personal y omitió advertencias clave para proteger a los usuarios frente a estafadores.

En junio de 2025, la compañía alcanzó un acuerdo con el regulador federal.

Si bien Walmart no admitió ni negó las acusaciones, la orden judicial le exige implementar medidas estrictas para detectar y frenar transferencias de dinero inducidas por engaños.

Guía rápida para verificar tu cheque y evitar estafas

Las distribuciones masivas de dinero suelen ser aprovechadas por delincuentes para robar datos personales o bancarios.

Antes de actuar, aplica estas medidas de seguridad:

Qué hacer Qué evitar Revisar el portal oficial: verifica los detalles del programa directamente en ftc.gov/enforcement/refunds/walmart-refunds. Pagar por el trámite: la FTC nunca exige dinero, tarjetas de regalo ni transferencias para liberar un reembolso. Contactar al administrador oficial: si tienes dudas sobre tu caso, llama exclusivamente a Rust Consulting al 1-833-472-1990. Entregar datos bancarios por teléfono: ningún agente federal te llamará ni enviará mensajes de texto pidiendo tu número de cuenta o Seguro Social.

Dado que los envíos comenzaron el 15 de octubre de 2026, a fecha de 14 de noviembre de 2026 los beneficiarios se encuentran exactamente en el primer mes del periodo de 90 días, teniendo hasta mediados de enero de 2027 para cobrarlos.

+ Cómo cobrar el cheque si no tienes cuenta bancaria: los cheques emitidos por administradores oficiales como Rust Consulting pueden cobrarse en el banco emisor que figura en el cheque (generalmente sin costo o por una tarifa mínima presentando una identificación oficial vigente, como pasaporte o matrícula consular, según la política del banco) o en tiendas de cambio de cheques autorizadas, evitando así que el documento caduque por falta de una cuenta bancaria propia.

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